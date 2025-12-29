Цена на эспрессо выросла на 17% за год: где кофе самый дорогой и самый дешевый

В 2025 году кофе в Украине подорожал на 17%: сейчас чашка эспрессо стоит в среднем 41 гривну, тогда как в декабре прошлого года — 35 гривен. С момента полномасштабного вторжения эспрессо стало дороже почти в два раза — детали читай в материале.

Цена на эспрессо в 2025 году: что известно

Как отмечает Opendatabot, самое дорогое эспрессо на Львовщине — там в среднем оно стоит 47 гривен за чашку, а цена выросла на 19% в год.

Одещина, которая два года была рекордсменом по цене на кофе, в декабре этого года оказалась на втором месте со средней ценой 45 гривен за чашку.

Самые низкие цены третий год подряд остаются в Хмельницкой области — только 33 гривны за чашку. Даже несмотря на это, рост на 18% по отношению к предыдущему году дал о себе знать. Немного дороже, за 35 гривен, можно выпить кофе в Кировоградской и Запорожской областях.

Наибольший прирост к цене эспрессо был зафиксирован в Сумской области — на 26% больше, чем в декабре прошлого года. Несмотря на это, средняя цена в прифронтовой области на уровне 36 гривен.

Поскольку эспрессо является основной составляющей каждого кофейного напитка, его стоимость напрямую влияет на цену любого кофе в кафе.

