Ціна на еспресо зросла на 17% за рік: де кава найдорожча та найдешевша

Протягом 2025 року кава в Україні подорожчала на 17%: зараз чашка еспресо коштує в середньому 41 гривню, водночас в грудні минулого року — 35 гривень. Загалом від час повномасштабного вторгення еспресо стало дорожчим майже в два рази — деталі читай у матеріалі.

Ціна на еспресо в 2025 році: що відомо

Як зазначає Opendatabot, найдорожче еспресо на Львівщині — там в середньому воно коштує 47 гривень за чашку, а ціна зросла на 19% за рік.

Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за ціною на каву, у грудні цього року опинилась на другому місці з середньою ціною 45 гривень за чашку.

Найнижчі ціни третій рік поспіль лишаються у Хмельницькій області — лише 33 гривні за чашку. Однак навіть попри це, зростання на 18% відносно попереднього року дало про себе знати. Трошки дорожче, за 35 гривень, можна випити каву у Кіровоградській та Запорізькій областях.

Найбільший приріст до ціни еспресо було зафіксовано на Сумщині — на 26% більше, ніж в грудні минулого року. Незважаючи навіть на це, середня ціна у прифронтовій області на рівні 36 гривень.

Через те що еспресо є основною складовою кожного кавового напою, його вартість напряму впливає на ціну будь-якої кави у кав’ярні.

