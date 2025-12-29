Стиль життя Їжа та рецепти

Ціна на еспресо зросла на 17% за рік: де кава найдорожча та найдешевша

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Грудня 2025, 11:00 2 хв.
скільки коштує кава в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь