Как правильно есть мидии: особенности употребления вкусных морепродуктов

Морепродукты сегодня на пике популярности благодаря своему вкусу и полезным свойствам, однако не все знают, как правильно есть их за столом, особенно когда используют сложные вилки и щипцы. Как есть мидии и что для этого нужно знать — читай в материале.

Как правильно есть мидии: правила употребления в заведении

Правильный способ употребления мидий может оказаться трудным заданием для новичков. Если блюдо подают в раковинах, для осторожного открытия и доступа к вкусной серединке тебе понадобится специальная вилка или щипцы. Далее следуй пошаговой инструкции:

Взяв раковину левой рукой, крепко держи ее за основу панциря. Затем сдвигай одну часть раковины и вставляй вилку в щель. Вращая вилку, раскрой панцирь, разделяя его на две части. Мясо мидии можно полить специальным соусом или лимонным соком.

Мидии подают вареными, жареными, маринованными в ароматном масле с пряностями, в бульоне или под сливочным соусом.

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Каждый способ приготовления имеет свой собственный, неповторимый вкус. Чтобы наслаждаться мидиями без раковин, лучше использовать обычную вилку.

Какие мидии не стоит употреблять: список

Лучше воздержаться от употребления этого деликатеса, если на панцире обнаружены механические повреждения или неестественный налет.

Тщательно осматривай мясо мидий на предмет наличия мелких обломков.

Эти маленькие частицы могут не только повредить полость рта, но и нанести вред внутренним органам. Относись к этому продукту с особым вниманием.

С чем подают мидии: продукты и напитки, сочетающиеся с морепродуктами

Отличным дополнением к морепродуктам станет сухое белое вино комнатной температуры или светлое пиво — эти напитки гармонично подчеркнут нежный и солоноватый вкус мидий.

Для детей можно подавать виноградный сок. Деликатес сочетается с лимоном, в супах с моллюсками добавляется зелень и чеснок. В качестве гарнира к блюду подходят салаты или крупы, такие как рис, кус-кус или булгур.

Как правильно употреблять консервированные мидии: правила

Мидии в маринаде (консервированные) идеально подходят для приготовления салатов. Например, ты можешь добавить консервированные мидии в айсберг-салат, авокадо и вареные яйца.

Чтобы наслаждаться мидиями в масле правильно, их можно заправить оливковым или другим растительным маслом. Вкусные моллюски также прекрасно сочетаются с пастой или разными крупами.

Одним из преимуществ мидий в маринаде является то, что их не нужно извлекать из раковины — они уже готовы к употреблению.

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