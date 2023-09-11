Вкусно — не оторваться! Рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Теплыми осенними днями особенно сильно хочется попробовать какой-нибудь новенький десерт: желательно, чтобы готовился он быстро и из простых продуктов. Думаешь, это невозможно? А вот и нет!
Наша СЕО-специалист Ирина Глушак рассказала, как приготовить чизкейк с голубикой без выпечки. Редакция Вікна-новини уже повторила рецепт и советует попробовать и тебе!
Этот рецепт точно завоюет твое сердце, ведь десерт готовится за 45 минут без выпечки!
Что ещё можно приготовить из творога, мы рассказывали тебе в нашем другом материале. Спойлер: там не будет сырников!
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