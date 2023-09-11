Вкусно — не оторваться! Рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Теплыми осенними днями особенно сильно хочется попробовать какой-нибудь новенький десерт: желательно, чтобы готовился он быстро и из простых продуктов. Думаешь, это невозможно? А вот и нет!

Наша СЕО-специалист Ирина Глушак рассказала, как приготовить чизкейк с голубикой без выпечки. Редакция Вікна-новини уже повторила рецепт и советует попробовать и тебе!

Рецепт чизкейка без выпечки

Этот рецепт точно завоюет твое сердце, ведь десерт готовится за 45 минут без выпечки!

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Ингредиенты

Для основы чизкейка:

песочное печенье — 100 г

сливочное масло — 30 г

Для начинки:

сыр кисломолочный 5% жирности — 350 г

сливки 15% жирности — 200 мл

голубика — 250 г

сахар — 25 г

сахарная пудра — 25 г

желатин — 20 г

вода — 30 мл

цедра лимона

Для украшения:

голубика — 70 г

шоколадная конфета — 1 шт.

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Приготовление чизкейка с голубикой

Измельчи печенье через блендер и смешай с растопленным сливочным маслом. Для приготовления сырной массы выкинь сыр в миску, добавь сахарную пудру и перебей блендером до однородности. Добавь сливки и снова перебей все блендером. Желатин залей холодной водой и оставь на десять минут для набухания. В кастрюлю добавь 250 граммов голубики и 25 граммов сахара. Перемешай и держи все это на среднем огне примерно две или три минуты, пока голубика не пустит сок. После этого сними с огня и добавь желатин. Перебей все это блендером. Соедини сырную массу с голубикой и перемешай до образования однородной массы. На дно формы высыпь печенье и хорошо утрамбуй его. Сверху добавь творожную массу. Отставь чизкейк с голубикой в морозилку на два часа. Достань чизкейк после указанного времени, укрась и наслаждайся!

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