Нет, здесь не будет сырников! Что приготовить из творога — подборка вкусных и быстрых блюд

Творог — такой украинский и очень вкусный продукт. Из него можно приготовить множество непревзойденных блюд — десерты, закуски и даже основные блюда! В материале мы рассказываем, что приготовить из творога. Держи рецепты простых и вкусных блюд.

Что приготовить из творога: рецепты простых и вкусных блюд

Из творога можно приготовить много вкусных и быстрых блюд. Из него получаются отличные закуски, питательные основные блюда и нежные десерты. В материале мы поделимся самыми вкусными рецептами, где главный ингредиент — творог.

Закуска из свеклы и творога

Это очень простое и быстрое в приготовлении блюдо. Его можно подать в качестве закуски даже к изысканному столу. Ингредиенты недорогие, а вкус совершенный и яркий. Для такой закуски тебе понадобится:

Свекла — 2-3 маленьких

2-3 маленьких Творог — 200 г

200 г Плавленый сыр — 100 г (по желанию)

100 г (по желанию) Чеснок — 1 зубчик

1 зубчик Специи — по вкусу

по вкусу Винный уксус — 2 ст. л.

Приготовление

Свари маленькую свеклу и дай ей остыть. Творог и плавленый сыр смешай со специями и выдавленным чесноком. Размешай творожную массу до однородности. Почисти и нарежь свеклу кольцами. Выложи их на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу. Полей винным уксусом. Выкладывай закуску. На свеклу намазывай творожную массу и снова клади кусочек свеклы. Сделай столько слоев, сколько понравится. Подавай к столу. Готово!

Лепешки с творогом и зеленью

Из минимального количества продуктов можно приготовить вкуснейшее блюдо. Это что-то вроде чебуреков, но отличается творожной начинкой. Попробуй приготовить. Кстати, мы рассказывали, как приготовить чебуреки.

Понадобится

Мука — 2 стакана

2 стакана Вода — 200 мл

200 мл Масло растительное — 2 ст. л.

Яйца — 3 шт.

3 шт. Соль, сода — щепотка

Творог — 200 г

200 г Зелень — по вкусу

Приготовление

Просей муку. Добавь к ней яйцо, растительное масло, соль, воду и пищевую соду. Тщательно перемешай и замеси. Оставь на 20 минут. Свари два яйца, дай им остыть, нарежь кубиками. Нарежь зелень. Смешай в миске творог, зелень, соль, яйца. Хорошо размешай. Тесто раздели на шарики и раскатай. Положи начинку и залепи лепешки сбоку. На разогретой сковороде жарь лепешки с обеих сторон по три минуты. После жарки выложи лепешки с сыром и зеленью на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Готово!

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Ленивые хачапури из творога

Приготовить вкусные хачапури из творога можно даже на сковороде. Для этого необязательно иметь духовку. Читай простой рецепт.

Понадобится

Творог — 200 г

200 г Твердый сыр — 50 г

50 г Мука — 50 г

50 г Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Творог перетри через сито. Посоли и добавь к нему натертый сыр. Добавь в творожную массу только белок одного яйца. Желток оставь. Хорошо размешай и добавь муку. Замеси тесто. Сформируй из теста лепешку в виде овала и начинай жарить на сковороде с каждой стороны по 3-5 минут. Вырежь ложкой внутри лепешки кружочек. Влей туда оставшийся желток. Посыпь ленивую хачапури твердым сыром. Готово!

Творожный кекс

Кекс из творога очень просто приготовить. Он хорошо подходит к чаю, а еще на него нужно совсем мало ингредиентов. Попробуй приготовить творожный кекс по нашему рецепту.

Понадобится

Творог — 200 г

200 г Мягкое сливочное масло — 50 г

50 г Яйца — 3 шт.

3 шт. Мука — 1 стакан

1 стакан Сахар — 50 г

50 г Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Взбей яйца с сахаром. Добавь к смеси мягкое сливочное масло. Затем в миску добавь творог и хорошо размешай. Просей муку, добавь разрыхлитель и высыпь в творожную массу. Размешай. Выложи тесто в форму для кексов. Разогрей духовку до 180°С. Выпекай творожный кекс 1 час. Перед подачей дай кексу остыть и посыпь его сахарной пудрой.

Глазированные сырки

Чтобы приготовить вкусные глазированные сырки, тебе понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени. Держи быстрый рецепт приготовления.

Понадобится

Творог — 300 г

Сахарная пудра — 50 г

Кокосовая стружка — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Шоколад — 150 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

В миске соедини творог, сахарную пудру, мягкое сливочное масло и кокосовую стружку. Тщательно взбей смесь блендером. Сформируй сырки руками или переложи в силиконовые формочки. Положи в холодильник на час. Растопи плитку шоколада на водяной бане, добавь немного растительного масла. Окунай сырки в шоколад. Оставь глазированные сырки в холодильнике до застывания глазури. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить сырники по рецепту Владимира Ярославского.

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