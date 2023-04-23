Еда и рецепты

Нет, здесь не будет сырников! Что приготовить из творога — подборка вкусных и быстрых блюд

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 апреля 2023, 13:00
Що приготувати з сиру: рецепти простих та смачних страв
Фото: Pexels

Больше новостей
Чим замінити розпушувач тіста для випікання: лайфхаки
Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки
відпочинок на роботі
Обеденного перерыва недостаточно? Сколько нужно отдыхать во время рабочего дня
алергія на метали
Аллергия на металлы: почему стоит быть осторожными с брекетами и драгоценными металлами
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Чим замінити розпушувач тіста для випікання: лайфхаки
Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки
Как есть и не набирать вес
Насытиться и не переесть: что такое правило одной руки и как по нему питаться
5 рецептів салатів
Главный ингредиент – интересный соус! 5 весенних салатов с оригинальными заправками
Нет, здесь не будет сырников! Что приготовить из творога — подборка вкусных и быстрых блюд
Сегодня можно без доставки: рецепты простых и вкусных блюд для холостяков и холостячек

Видео
0:03:56
нові трамваї у Києві

Новый дизайн, просторный салон, климат-контроль и зарядки для гаджетов: где в Киеве появились новые трамваи
0:02:47
навчання військових у Львові
Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов
0:05:05
Тірас в Одесі
Думал, прыгать или нет! Страшные воспоминания после трагедии во многоэтажке Одессы и что со зданием сейчас
карта бойових дій 23.04.2023
ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсона: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Объединил детей со всего мира: художник из Люксембурга создает керамическое панно об Украине
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Помогает людям, которые остались без воды, электричества и газа, потому что это по-человечески! История волонтера из Орехова
0:04:11
Евакуація з Авдіївки
Бахает, а 5-летний Костик мужественно надевает шлем и бронежилет! Репортаж из Авдеевки
0:07:18
карта бойових дій
Несокрушимость Бахмута и странные маневры врага в Скадовске: карта боевых действий в Украине 22 апреля в режиме онлайн
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції
Удачный штурм ВСУ на Угледарском направлении! Бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций
0:06:25
Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста
До сих пор ищут единственного ребенка! Жители Авдеевки прячутся в подвалах от обстрелов: ситуация в городе
Больше видео
коли цвіте сакура
Читать дальше
Успей увидеть цвет сакуры: когда и где это можно сделать в Украине
Як подружити собаку з котом — поради для господарів
Читать дальше
Новый член семьи может стать стрессом для другого — как подружить животное с новым котёнком или щенком

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь