Ні, тут не буде сирників! Що приготувати з сиру — добірка смачних і швидких страв

Сир — такий український і дуже смачний продукт. З нього можна приготувати безліч неперевершених страв — десерти, закуски й навіть основні страви! В матеріалі ми розповідаємо, що приготувати з сиру. Тримай рецепти простих та смачних страв.

Що приготувати з сиру: рецепти простих та смачних страв

З сиру можна приготувати багато смачних та швидких страв. З нього виходять чудові закуски, поживні основні страви та ніжні десерти. В матеріалі ми поділимося найсмачнішими рецептами, де головний інгредієнт — сир.

Закуска з буряка та сиру

Це дуже проста і швидка в приготуванні страва. Її можна подати як закуску навіть до вишуканого столу. Інгредієнти недорогі, а смак довершений і яскравий. Для такої закуски тобі знадобиться:

Буряк — 2-3 маленьких

Сир — 200 г

Плавлений сир — 100 г (за бажанням)

Часник — 1 зубчик

Спеції — на смак

Винний оцет — 2 ст. л.

Приготування

Звари маленький буряк та дай йому охолонути. Сир та плавлений сир змішай зі спеціями та вичавленим часником. Розмішай сирну масу до однорідності. Почисть та наріж буряк кільцями. Виклади їх на серветку, щоб прибрати зайву вологу. Полий винним оцтом. Викладай закуску. На буряк намащуй сирну масу і знову клади шматочок буряку. Зроби стільки шарів, скільки подобається. Подавай до столу. Готово!

Коржики з сиром та зеленню

З мінімальної кількості продуктів можна приготувати дуже смачну страву. Це щось подібне до чебуреків, але відрізняється сирною начинкою. Спробуй приготувати. До речі, ми розповідали, як приготувати чебуреки.

Знадобиться

Борошно — 2 склянки

Вода — 200 мл

Олія — 2 ст. л.

Яйця — 3 шт.

Сіль, сода — дрібка

Сир — 200 г

Зелень — на смак

Приготування

Просій борошно. Додай до нього яйце, олію, сіль, воду та харчову соду. Ретельно перемішай та заміси. Залиш на 20 хвилин. Звари два яйця, дай охолонути, наріж кубиками. Наріж зелень. Змішай у мисці сир, зелень, сіль, яйця. Добре розмішай. Тісто розділи на кульки та розкачай. Поклади начинку та заліпи коржики збоку. На розігрітій пательні смаж коржики з обох боків по три хвилини. Після смаження виклади коржики з сиром та зеленню на серветку, щоб прибрати зайву олію. Готово!

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Ліниві хачапурі з сиру

Приготувати смачні хачапурі з сиру можна навіть на пательні. Для цього необов’язково мати духовку. Читай простий рецепт.

Знадобиться

Сир — 200 г

Твердий сир — 50 г

Борошно — 50 г

Яйце — 1 шт.

Приготування

Сир перетри через сито. Посоли та додай до нього натертий твердий сир. Додай до сирної маси лише білок одного яйця. Жовток залиш. Добре розмішай та додай борошно. Заміси тісто. Сформуй з тіста коржик у вигляді овалу та починай смажити на пательні з кожного боку по 3-5 хвилин. Виріж ложкою всередині кружальце. Влий туди жовток, який залишився. Посип ліниву хачапурі твердим сиром. Готово!

Сирний кекс

Кекс із сиру дуже просто приготувати. Він добре смакує до чаю, а ще на нього потрібно зовсім мало інгредієнтів. Спробуй приготувати сирний кекс за нашим рецептом.

Знадобиться

Сир — 200 г

М’яке вершкове масло — 50 г

Яйця — 3 шт.

Борошно — 1 склянка

Цукор — 50 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування

Збий яйця з цукром. Додай до суміші м’яке вершкове масло. Потім у мисочку додай сир та добре розмішай. Просій борошно, додай розпушувач та висип у сирну масу. Розмішай. Виклади тісто в форму для кексів. Розігрій духовку до 180°С. Випікай сирний кекс 1 годину. Перед подачею дай кексу охолонути та посип його цукровою пудрою.

Глазуровані сирки

Щоб приготувати смачні глазуровані сирки, тобі знадобиться всього кілька інгредієнтів та трохи часу. Тримай швидкий рецепт приготування.

Знадобиться

Сир — 300 г

Цукрова пудра — 50 г

Кокосова стружка — 50 г

Вершкове масло — 50 г

Шоколад — 150 г

Олія — 2 ст. л.

Приготування

У мисці з’єднай сир, цукрову пудру, м’яке вершкове масло та кокосову стружку. Ретельно збий суміш блендером. Сформуй сирки руками або переклади у силіконові формочки. Поклади в холодильник на годину. Розтопи плитку шоколаду на водяній бані, додай трохи олії. Занурюй сирки в шоколад. Залиш глазуровані сирки в холодильнику до застигання глазурі. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати сирники за рецептом Володимира Ярославського.

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