Ні, тут не буде сирників! Що приготувати з сиру — добірка смачних і швидких страв

Сир — такий український і дуже смачний продукт. З нього можна приготувати безліч неперевершених страв — десерти, закуски й навіть основні страви! В матеріалі ми розповідаємо, що приготувати з сиру. Тримай рецепти простих та смачних страв.
З сиру можна приготувати багато смачних та швидких страв. З нього виходять чудові закуски, поживні основні страви та ніжні десерти. В матеріалі ми поділимося найсмачнішими рецептами, де головний інгредієнт — сир.
Це дуже проста і швидка в приготуванні страва. Її можна подати як закуску навіть до вишуканого столу. Інгредієнти недорогі, а смак довершений і яскравий. Для такої закуски тобі знадобиться:
Приготування
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З мінімальної кількості продуктів можна приготувати дуже смачну страву. Це щось подібне до чебуреків, але відрізняється сирною начинкою. Спробуй приготувати. До речі, ми розповідали, як приготувати чебуреки.
Знадобиться
Приготування
Приготувати смачні хачапурі з сиру можна навіть на пательні. Для цього необов’язково мати духовку. Читай простий рецепт.
Знадобиться
Кекс із сиру дуже просто приготувати. Він добре смакує до чаю, а ще на нього потрібно зовсім мало інгредієнтів. Спробуй приготувати сирний кекс за нашим рецептом.
Щоб приготувати смачні глазуровані сирки, тобі знадобиться всього кілька інгредієнтів та трохи часу. Тримай швидкий рецепт приготування.
Раніше ми розповідали, як приготувати сирники за рецептом Володимира Ярославського.
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