Кокосова насолода з шоколадними нотками — як приготувати незвичайний сирник вдома

Останнім часом Україну трусить від лихих новин. Тому важливо підтримувати себе та підіймати настрій родині доступними методами.
Ідеально приготувати щось смачненьке, заварити чай та провести вечір з найріднішими. Як щодо кокосового сирника з кремом з шоколадними нотками?
Кулінарка Наталія Сус поділилась рецептом для тих, хто вважає процес приготування своєю медитацією.
Для сирника:
Для сирних кульок:
Фото: Pexels
Для тіста:
Для крему:
Фото: скриншот з відео
А знаєш, що ідеально пасуватиме до твого сирника? Правильно, сухе варення! Читай, що це таке та як його приготувати.
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