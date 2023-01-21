Їжа та рецепти

Кокосова насолода з шоколадними нотками — як приготувати незвичайний сирник вдома

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Січня 2023, 13:00
Як приготувати кокосовий сирник: рецепт
Фото: Pexels

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