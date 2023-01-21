Кокосова насолода з шоколадними нотками — як приготувати незвичайний сирник вдома

Останнім часом Україну трусить від лихих новин. Тому важливо підтримувати себе та підіймати настрій родині доступними методами.

Ідеально приготувати щось смачненьке, заварити чай та провести вечір з найріднішими. Як щодо кокосового сирника з кремом з шоколадними нотками?

Кулінарка Наталія Сус поділилась рецептом для тих, хто вважає процес приготування своєю медитацією.

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Сирник з кокосом: інгредієнти

Для сирника:

Жирний кисломолочний сир — 800 г

Яйця — 4 шт.

Цукор — 200 г

Сметана — 200 мл

Вершкове масло — 120 г

Лимон — 1 шт.

Кукурудзяний крохмаль — 70 г

Для сирних кульок:

Кисломолочний сир — 500 г Цукор — 130 г Яйця — 3 шт. Манна крупа — 2 ст.л. Кокосова стружка — 120 г Цедра лимона — 1 ч.л.

Для тіста:

Яйця — 6 шт.

Вершкове масло або маргарин — 250 г

Сметана — 350 г

Цукор — 200 г

Борошно — 480 г

Амоній — 10 г

Розпушувач — 1 ч.л.

Какао — 4 ст.л.

Молоко — 6 ст.л.

Для крему:

Молоко — 600 мл Кукурудзяний крохмаль — 40 г Борошно — 2 ст.л. Цукор — 150 г Вершкове масло — 200 г Чорний шоколад — 60 г Білий шоколад — 40-60 г

Рецепт приготування кокосового сирника

Для сирника змішай у глибокій мисці сир, сметану, масло, цукор, яйця, цедру та сік лимону, крохмаль. Спершу розмішай вручну, а потім перетри масу до однорідності за допомогою блендера.

Рівномірно виклади сирну масу у форму розміром 25 х 30 см з пергаментом. Випікай сирник при температурі 170°C протягом 50 хвилин. Дай сирнику повністю вистигнути у формі, а потім поклади його в холодильник ще на дві години.

У цей час приготуй сирні кульки. Для цього змішай сир, яйця, цукор, манну крупу, кокосову стружку та цедру лимона. Розімни масу та сформуй 40 кульок розміром з волоський горіх. Поклади їх у холодильник.

Щоб приготувати тісто збий м’яке вершкове масло або маргарин з цукром та яйцями. Додай сметану кімнатної температури та перемішай усе.

Окремо змішай борошно, розпушувач, амоній. Поступово додавай сухі інгредієнти до рідких та помішуй тісто. Розділи тісто на чотири частини. До двох частин додай по 2 ст.л. какао і по 3 ст.л. молока, а потім перемішай.

Сформуй корж із сирними кульками. У форму з пергаментом рівномірно виклади спочатку одну частину світлого тіста. Зверху виклади одну частину шоколадного тіста. Зверху виклади сирні кульки та втисни їх до дна форми.

Випікай корж при температурі 170°C протягом 35 хвилин. Перевіряй тісто дерев’яною паличкою на готовність. Потім за такою ж схемою спечи ще один корж.

Для крему скип’яти 500 г молока. Окремо змішай кукурудзяний крохмаль, борошно, цукор та 100 мл молока. Об’єднай компоненти та завари пудинг, увесь час помішуючи вінчиком.

Гарячу заварну масу поділи на більшу та меншу частини. До меншої частини додай чорний шоколад, а до більшої — білий. Розмішай. Залиши крем вистигати до кімнатної температури.

У цей час 100 г м’якого вершкового масла збий спочатку зі світлою заварною масою. Потім окремо збий 100 г вершкового масла з темною заварною масою.

Скомпонуй сирний пляцок. Перший корж з кульками змасти половиною світлого крему, зверху — половиною шоколадного крему. Виклади зверху сирник. Змасти його темним, а потім світлим кремом.

Виклади зверху ще один корж з кульками. Змасти верх пляцка світлим кремом. За бажанням можна прикрасити сирник. Залиш десерт у холодильнику на ніч. Смачного!

А знаєш, що ідеально пасуватиме до твого сирника? Правильно, сухе варення! Читай, що це таке та як його приготувати.

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