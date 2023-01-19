Ні, не злипнеться! Рецепт незвичних пончиків із солоною карамеллю

Інколи так буває: займаєшся своїми справами, а потім раптово хочеться з’їсти чогось такого — і солодкого, і солоного водночас. Якщо ця історія про тебе, то наш наступний рецепт точно стане одним з твоїх улюблених!

Шеф-кухар Олег Нікітін поділився рецептом смачних та пухких пончиків із солоною карамеллю, а ми пропонуємо й тобі спробувати їх приготувати.

Рецепт пончиків із солоною карамеллю

Для пончиків знадобиться лише приготувати тісто та купити солону карамель. Або ти можеш зробити її самостійно.

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Інгредієнти для приготування пончиків

борошно — 500 г;

молоко — 300 г;

дріжджі — 10 г;

цукор — 50 г;

ванільний цукор — дрібка;

масло вершкове — 50 г;

яйце куряче — 1 шт.

Інгредієнти для приготування солоної карамелі

цукор — 100 г;

вода — 25 г;

вершки — 150 г;

сіль — дрібка.

Приготування пончиків із солоною карамеллю

У тепле молоко додай дріжджі та дрібку цукру, залиш на 20 хвилин, щоб дріжджі почали діяти. Додай яйце, залишок цукру, ванільний цукор і просіяне борошно. Заміси тісто та залиш його на 30 хвилин закутаним у харчову плівку. Відривай від тіста шматки та формуй кульки вагою 50 грамів. Залиш кульки ще на годину, аби вони піднялися та збільшилися. Смаж пончики з обох сторін на розігрітому маслі. Після смаження викладай їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого масла.

Щоб приготувати солону карамель, змішай у сотейнику цукор із водою та грій суміш доти, доки цукор не почне плавитися та темніти.

Зніми з вогню, влий гарячі вершки та ретельно перемішай. Додай до суміші сіль та покрий карамеллю свої пончики.

Такі пончики можна їсти не лише з карамеллю, а й із крем-сиром: такий варіант ідеально підійде для сніданку! Як приготувати крем-сир у домашніх умовах, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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