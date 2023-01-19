Ні, не злипнеться! Рецепт незвичних пончиків із солоною карамеллю

Інколи так буває: займаєшся своїми справами, а потім раптово хочеться з’їсти чогось такого — і солодкого, і солоного водночас. Якщо ця історія про тебе, то наш наступний рецепт точно стане одним з твоїх улюблених!
Шеф-кухар Олег Нікітін поділився рецептом смачних та пухких пончиків із солоною карамеллю, а ми пропонуємо й тобі спробувати їх приготувати.
Для пончиків знадобиться лише приготувати тісто та купити солону карамель. Або ти можеш зробити її самостійно.
Фото: chef_oleg_nikitin/Instagram
Щоб приготувати солону карамель, змішай у сотейнику цукор із водою та грій суміш доти, доки цукор не почне плавитися та темніти.
Зніми з вогню, влий гарячі вершки та ретельно перемішай. Додай до суміші сіль та покрий карамеллю свої пончики.
Такі пончики можна їсти не лише з карамеллю, а й із крем-сиром: такий варіант ідеально підійде для сніданку! Як приготувати крем-сир у домашніх умовах, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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