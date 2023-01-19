Нет, не слипнется! Рецепт необычных пончиков с соленой карамелью

Иногда так бывает: занимаешься своими делами, а потом вдруг хочется съесть чего-то такого — и сладкого, и соленого одновременно. Если эта история о тебе, то наш следующий рецепт точно станет одним из твоих любимых!
Шеф-повар Олег Никитин поделился рецептом вкусных и воздушных пончиков с соленой карамелью, а мы предлагаем попробовать их приготовить.
Для пончиков тебе понадобится только приготовить тесто и купить соленую карамель. Или ты можешь сделать ее самостоятельно.
Ингредиенты для приготовления соленой карамели
Фото: chef_oleg_nikitin/Instagram
Чтобы приготовить соленую карамель, смешай в сотейнике сахар с водой и грей смесь до тех пор, пока сахар не начнет плавиться и темнеть.
Сними с огня, влей горячие сливки и тщательно перемешай. Добавь к смеси соль и покрой карамелью свои пончики.
Такие пончики можно есть не только с карамелью, но и с крем-сыром: такой вариант идеально подойдет для завтрака! Как приготовить крем-сыр в домашних условиях, мы писали в нашем другом материале.
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