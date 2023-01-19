Нет, не слипнется! Рецепт необычных пончиков с соленой карамелью

Иногда так бывает: занимаешься своими делами, а потом вдруг хочется съесть чего-то такого — и сладкого, и соленого одновременно. Если эта история о тебе, то наш следующий рецепт точно станет одним из твоих любимых!

Шеф-повар Олег Никитин поделился рецептом вкусных и воздушных пончиков с соленой карамелью, а мы предлагаем попробовать их приготовить.

Рецепт пончиков с соленой карамелью

Для пончиков тебе понадобится только приготовить тесто и купить соленую карамель. Или ты можешь сделать ее самостоятельно.

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Ингредиенты для приготовления пончиков

мука — 500 г;

молоко — 300 г;

дрожжи — 10 г;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — щепотка;

масло сливочное — 50 г;

яйцо куриное — 1 шт.

Ингредиенты для приготовления соленой карамели

сахар — 100 г;

вода — 25 г;

сливки — 150 г;

соль — щепотка.

Приготовление пончиков с соленой карамелью

В теплое молоко добавь дрожжи и щепотку сахара, оставь на 20 минут, чтобы дрожжи начали действовать. Добавь яйцо, остаток сахара, ванильный сахар и просеянную муку. Замеси тесто и оставь его на 30 минут закутанным в пищевую пленку. Отрывай от теста куски и формируй шарики весом 50 граммов. Оставь шарики еще на час, чтобы они поднялись и увеличились. Жарь пончики с обеих сторон на разогретом масле. После жарки выкладывай их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Чтобы приготовить соленую карамель, смешай в сотейнике сахар с водой и грей смесь до тех пор, пока сахар не начнет плавиться и темнеть.

Сними с огня, влей горячие сливки и тщательно перемешай. Добавь к смеси соль и покрой карамелью свои пончики.

Такие пончики можно есть не только с карамелью, но и с крем-сыром: такой вариант идеально подойдет для завтрака! Как приготовить крем-сыр в домашних условиях, мы писали в нашем другом материале.

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