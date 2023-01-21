Кокосовое наслаждение с шоколадными нотками — как приготовить необычный творожник дома

В последнее время Украину трясет от плохих новостей. Поэтому важно сейчас поддерживать себя и поднимать настроение семье доступными методами.
Идеально приготовить что-нибудь вкусненькое, заварить чай и провести вечер с самыми родными. Как насчет кокосового творожника с кремом с шоколадными нотками?
Кулинар Наталья Сус поделилась рецептом для тех, кто считает процесс приготовления своей медитацией.
Для сырника:
Для творожных шариков:
Фото: Pexels
Для теста:
Для крема:
Фото: скриншот с видео
А знаешь, что будет идеально подходить к твоему сырнику? Правильно, сухое варенье! Читай, что это такое, и как его приготовить.
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