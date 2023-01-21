Кокосовое наслаждение с шоколадными нотками — как приготовить необычный творожник дома

В последнее время Украину трясет от плохих новостей. Поэтому важно сейчас поддерживать себя и поднимать настроение семье доступными методами.

Идеально приготовить что-нибудь вкусненькое, заварить чай и провести вечер с самыми родными. Как насчет кокосового творожника с кремом с шоколадными нотками?

Кулинар Наталья Сус поделилась рецептом для тех, кто считает процесс приготовления своей медитацией.

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Творожник с кокосом: ингредиенты

Для сырника:

Жирный кисломолочный творог — 800 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 200 г

Сметана — 200 мл

Сливочное масло — 120 г

Лимон — 1 шт.

Кукурузный крахмал — 70 г

Для творожных шариков:

Кисломолочный творог — 500 г Сахар — 130 г Яйца — 3 шт. Манная крупа — 2 ст.л. Кокосовая стружка — 120 г Цедра лимона — 1 ч.л.

Для теста:

Яйца — 6 шт.

Сливочное масло или маргарин — 250 г

Сметана — 350 г

Сахар — 200 г

Мука — 480 г

Аммоний — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Какао — 4 ст.л.

Молоко — 6 ст.л.

Для крема:

Молоко — 600 мл Кукурузный крахмал — 40 г Мука — 2 ст.л. Сахар — 150 г Сливочное масло — 200 г Черный шоколад — 60 г Белый шоколад — 40-60 г

Рецепт приготовления кокосового сырника

Для творожника смешай в глубокой миске сыр, сметану, масло, сахар, яйца, цедру и сок лимона, крахмал. Сначала размешай вручную, а затем перетри массу до однородности с помощью блендера.

Равномерно выложи творожную массу в форму размером 25 х 30 см с пергаментом. Выпекай творожник при температуре 170°C в течение 50 минут. Дай творожнику полностью остыть в форме, а затем положи его в холодильник еще на два часа.

В это время приготовь творожные шарики. Для этого смешай творог, яйца, сахар, манную крупу, кокосовую стружку и цедру лимона. Разомни массу и сформируй 40 шариков размером с грецкий орех. Положи их в холодильник.

Чтобы приготовить тесто, сбей мягкое сливочное масло или маргарин с сахаром и яйцами. Добавь сметану комнатной температуры и перемешай все.

Отдельно смешай муку, разрыхлитель, аммоний. Постепенно добавляй сухие ингредиенты в жидкие и помешивай тесто. Раздели тесто на четыре части. К двум частям добавь по 2 ст.л. какао и по 3 ст.л. молока, а затем перемешай.

Сформируй корж с творожными шариками. В форму с пергаментом равномерно выложи сначала одну часть светлого теста. Сверху выложи одну часть шоколадного теста. Сверху выложи творожные шарики и вдави их в дно формы.

Выпекай корж при температуре 170°C в течение 35 минут. Проверяй тесто деревянной палочкой на готовность. Затем по такой же схеме испеки еще один корж.

Для крема вскипяти 500 г молока. Отдельно смешай кукурузный крахмал, муку, сахар и 100 мл молока. Объедини компоненты и завари пудинг, все время помешивая венчиком.

Горячую заварную массу разделили на большую и меньшую часть. К меньшей части добавь черный шоколад, а к большей — белый. Размешай. Оставь крем остывать до комнатной температуры.

В это время 100 г мягкого сливочного масла сбей сначала со светлой заварной массой. Затем раздельно сбей 100 г сливочного масла с темной заварной массой.

Скомпонуй творожник. Первый корж с шариками смажь половиной светлого крема, сверху — половиной шоколадного крема. Выложи сверху сырник. Смажь его темным, а затем светлым кремом.

Выложи сверху еще один корж с шариками. Смажь верх коржа светлым кремом. По желанию можно украсить творожник. Оставь десерт в холодильнике на ночь. Приятного тебе аппетита!

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