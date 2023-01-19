Не варить, а запекать! Забытый рецепт киевского сухого варенья

Любишь есть блины, оладьи, печенье с вареньем? А знал(-а) ли ты, что существует варенье, которое нужно не варить, а запекать? Это киевское сухое варенье.

Одной точной версии происхождения этого вида варенья не существует. Одни считают, что делать сухое варенье киевлян научил швейцарский кондитер в 1797 году. Другие — что оно появилось еще в 14 веке, и его вызолили на свадьбу литовского князя Ягайло.

Как бы то ни было, такое варенье действительно существует. О его рецепте могли забыть, но оно невероятно вкусное и простое в приготовлении. Для него подойдут любые фрукты или ягоды: сливы, абрикосы, яблоки, груши, кизил или шиповник.

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Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сухое варенье.

Рецепт киевского сухого варенья

Ингредиенты для сухого варенья:

1 кг яблок

300 г сахара (+300 г для обрушения яблок)

1 ч. л. корицы

½ ч. л. лимонной кислоты

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Приготовление сухого варенья

Помыть яблоки и разрезать пополам. Удалить сердцевину и нарезать на дольки одинаковой толщины. В миске смешать 300 г сахара, корицу, лимонную кислоту. Застелить противень пергаментом и выложить яблоки. Сверху посыпать сахарной смесью. Запекать в разогретой духовке до 180°C 30 минут. После этого вынуть противень из духовки и оставить яблоки остывать. Высыпать в миску 300 г сахара и еще раз обвалять на нем яблоки. После этого снова выложить их на противень, застеленный пергаментом, и запекать при температуре 60°C еще 12 часов. Делать это можно с некоторыми перерывами, как будет удобнее.

Варенье может быть как соусом, так и начинкой для выпечки. Ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с вареньем по рецепту Лизы Глинской.

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