Не варить, а запекать! Забытый рецепт киевского сухого варенья

Любишь есть блины, оладьи, печенье с вареньем? А знал(-а) ли ты, что существует варенье, которое нужно не варить, а запекать? Это киевское сухое варенье.
Одной точной версии происхождения этого вида варенья не существует. Одни считают, что делать сухое варенье киевлян научил швейцарский кондитер в 1797 году. Другие — что оно появилось еще в 14 веке, и его вызолили на свадьбу литовского князя Ягайло.
Как бы то ни было, такое варенье действительно существует. О его рецепте могли забыть, но оно невероятно вкусное и простое в приготовлении. Для него подойдут любые фрукты или ягоды: сливы, абрикосы, яблоки, груши, кизил или шиповник.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сухое варенье.
Ингредиенты для сухого варенья:
Варенье может быть как соусом, так и начинкой для выпечки. Ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с вареньем по рецепту Лизы Глинской.
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