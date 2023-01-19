Не варити, а запікати! Забутий рецепт київського сухого варення

Полюбляєш їсти млинці, оладки, печиво з варенням? А чи знав(-ла) ти, що існує варення, яке треба не варити, а запікати? Це київське сухе варення.

Однієї точної версії походження цього виду варення не існує. Одні вважають, що робити сухе варення киян навчив швейцарський кондитер у 1797 році. Інші — що воно з’явилося ще у 14 сторіччі і його визолили на весілля литовського князя Ягайла.

Якби там не було, таке варення справді існує. Про його рецепт могли забути, але воно неймовірно смачне та просте у приготуванні. Для нього підійдуть будь-які фрукти чи ягоди: сливи, абрикоси, яблука, груші, кизил чи шипшина.

Зараз також дивляться

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати сухе варення.

Рецепт київського сухого варення

Інгредієнти для сухого варення:

1 кг яблук

300 г цукру (+300 г для обвалювання яблук)

1 ч. л. кориці

½ ч. л. лимонної кислоти

Читати на тему Здивуй свої смакові рецептори: сливове варення з родзинками від Клопотенка Рецепт сливового варення з родзинками від Євгена Клопотенка.

Приготування сухого варення

Помити яблука та розрізати навпіл. Видалити серцевину та нарізати на часточки однакової товщини. У мисці змішати 300 г цукру, корицю, лимонну кислоту. Застелити деко пергаментом та викласти яблука. Зверху посипати цукровою сумішшю. Запікати у розігрітій до 180°C духовці 30 хвилин. Після цього витягнути деко з духовки та залишити яблука охолонути. Висипати у миску 300 г цукру та ще раз обваляти у ньому яблука. Після цього знову викласти їх на деко, застелене пергаментом, та запікати за температури 60°C ще 12 годин. Робити це можна з деякими перервами, як буде зручніше.

Варення може бути як соусом, так і начинкою для випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати печиво з варенням за рецептом Лізи Глінської.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!