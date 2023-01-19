Не варити, а запікати! Забутий рецепт київського сухого варення

Полюбляєш їсти млинці, оладки, печиво з варенням? А чи знав(-ла) ти, що існує варення, яке треба не варити, а запікати? Це київське сухе варення.
Однієї точної версії походження цього виду варення не існує. Одні вважають, що робити сухе варення киян навчив швейцарський кондитер у 1797 році. Інші — що воно з’явилося ще у 14 сторіччі і його визолили на весілля литовського князя Ягайла.
Якби там не було, таке варення справді існує. Про його рецепт могли забути, але воно неймовірно смачне та просте у приготуванні. Для нього підійдуть будь-які фрукти чи ягоди: сливи, абрикоси, яблука, груші, кизил чи шипшина.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати сухе варення.
Інгредієнти для сухого варення:
Варення може бути як соусом, так і начинкою для випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати печиво з варенням за рецептом Лізи Глінської.
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