Интересный и очень простой завтрак: рецепт крок-месье от Эктора Хименеса-Браво

Крок-месье — это французский сэндвич, подаваемый на завтрак.
На приготовление этого блюда нужно минимум времени, и твои вкусовые рецепторы будут в восторге от вкусного, сливочного и сытного завтрака. Популярный шеф-повар поделился рецептом крок-месье в своем Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Крок-месье готов. Приятного аппетита!
Кстати, есть еще один тип горячих сэндвичей на завтрак — крок-мадам. Ранее мы рассказывали, чем отличается крок-месье и крок-мадам.
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