Интересный и очень простой завтрак: рецепт крок-месье от Эктора Хименеса-Браво

Крок-месье — это французский сэндвич, подаваемый на завтрак.

На приготовление этого блюда нужно минимум времени, и твои вкусовые рецепторы будут в восторге от вкусного, сливочного и сытного завтрака. Популярный шеф-повар поделился рецептом крок-месье в своем Instagram.

Ингредиенты для крок-месье:

Тостовый хлеб — 2 ломтика

Моцарелла — 300 г

Ветчина — 50 г

Масло сливочное — 30 г

Мука — 20 г

Молоко — 100 мл

Соль и перец — по вкусу

Зелень для декора

Крок-месье: пошаговый рецепт

Натираем моцареллу на терке. Нарезаем два кусочка ветчины. На тостовый хлеб выкладываем немного натертой моцареллы, ветчину, еще немного моцареллы и накрываем ломтиком хлеба. На сливочном масле обжариваем несколько минут наш сэндвич с обеих сторон до образования золотистой корочки. Готовим соус бешамель. Для этого в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем 20 г муки, соль и специи. Тщательно перемешиваем. Добавляем 100 мл молока и снова интенсивно перемешиваем, чтобы не было комочков в соусе. Далее в соус добавляем моцареллу и перемешиваем до образования однородной массы. Соус готов. Поливаем сэндвич соусом бешамель и снова посыпаем натертую моцареллу. В разогретой до максимальной температуры духовке выпекаем крок-месье в течение 2–3 минут, до образования запеченной румяной корочки. Для красивой подачи мелко нарезаем зелень и посыпаем наш сэндвич.

Крок-месье готов. Приятного аппетита!

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