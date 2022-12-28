Цікавий і надзвичайно простий сніданок: рецепт крок-месьє від Ектора Хіменеса-Браво

Крок-месьє — це французький сендвіч, що подається на сніданок.

На приготування цієї страви потрібно мінімум часу, і твої смакові рецептори будуть у захваті від смачного, вершкового і ситного сніданку.

Як приготувати крок-месьє за рецептом Ектора Хіменеса-Браво — читай у матеріалі. Популярний шеф-кухар поділився рецептом крок-месьє у своєму Instagram.

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Інгредієнти для крок-месьє:

Тостовий хліб — 2 скибочки

Моцарела — 300 г

Шинка — 50 г

Масло — 30 г

Борошно — 20 г

Молоко — 100 мл

Сіль та перець — на смак

Зелень для декору

Крок-месьє: покроковий рецепт

Натираємо моцарелу на терці. Нарізаємо два шматочки шинки. На тостовий хліб викладаємо трішки натертої моцарели, шинку, ще трішки моцарели і накриваємо скибочкою хліба. На маслі обсмажуємо кілька хвилин сендвіч з обох сторін до утворення золотистої скоринки. Готуємо соус бешамель. Для цього у сотейнику розтоплюємо масло, додаємо 20 г борошна, сіль і спеції. Ретельно перемішуємо. Додаємо 100 мл молока та знову інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок у соусі. Далі у соус додаємо моцарелу та перемішуємо до утворення однорідної маси. Соус готовий. Поливаємо сендвіч соусом бешамель та знову посипаємо натертою моцарелою. У розігрітій до максимальної температури духовці випікаємо протягом 2–3 хвилин, до утворення запеченої рум’яної скоринки. Для красивої подачі дрібно нарізаємо зелень та посипаємо сендвіч.

Крок-месьє готовий. Смачного!

До речі, є ще один тип гарячих сендвічів на сніданок — крок-мадам. Раніше ми розповідали, чим відрізняється крок-месьє і крок-мадам.

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