Цікавий і надзвичайно простий сніданок: рецепт крок-месьє від Ектора Хіменеса-Браво

Крок-месьє — це французький сендвіч, що подається на сніданок.
На приготування цієї страви потрібно мінімум часу, і твої смакові рецептори будуть у захваті від смачного, вершкового і ситного сніданку.
Як приготувати крок-месьє за рецептом Ектора Хіменеса-Браво — читай у матеріалі. Популярний шеф-кухар поділився рецептом крок-месьє у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Крок-месьє готовий. Смачного!
До речі, є ще один тип гарячих сендвічів на сніданок — крок-мадам. Раніше ми розповідали, чим відрізняється крок-месьє і крок-мадам.
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