Как сделать топленое масло в домашних условиях: рецепт для долгого хранения

Топленое масло из сливочного можно приготовить быстро и легко. Многие хозяйки знают о преимуществах топленого масла. Его можно долго хранить почти при любых условиях.
Главное — не в жаре. Сегодня топленое масло как никогда в тренде. Ведь при постоянных отключениях света некоторые продукты быстро портятся.
Как приготовить топленое масло в домашних условиях — читай в материале.
Топленое масло называют чистым и жирным продуктом. Из-за этого он может храниться на протяжении длительного времени.
Многие топят масло самыми разными способами: в кастрюле, на водяной бане, сковородке. Но самый правильный метод — топить масло в духовке.
Многие топят масло самыми разными способами: в кастрюле, на водяной бане, сковородке. Но самый правильный метод — топить масло в духовке.
Так оно получится не только вкусным, но и полезным. Приготовленное таким образом мало имеет название гхи.
Для того чтобы растопить масло, понадобится:
Лучше всего топленое масло хранится именно в стеклянных банках. Обязательно закрывай его крышкой, ведь оно впитывает запахи из холодильника моментально.
Хранить такой продукт можно несколько месяцев в холодильной камере. А если ты его поставишь в морозилку — то вообще до полугода!
Хранить такой продукт можно несколько месяцев в холодильной камере. А если ты его поставишь в морозилку — то вообще до полугода!
Если ты уже не надеешься на холодильник, храни просто на кухонной полке. При этом закрывать банку с маслом не нужно.
Достаточно будет немного прикрыть ее с помощью пергамента или фольги. Таким образом, если на твоей кухни холодно, то срок хранения будет до месяца.
Достаточно будет немного прикрыть ее с помощью пергамента или фольги. Таким образом, если на твоей кухни холодно, то срок хранения будет до месяца.
А если тепло — до нескольких недель. Важно отметить, что для того, чтобы продолжить срок хранения, выпаривать масло нужно долго. Также важно выбрать качественный продукт (не самое дешевое масло).
Если пьяной за новогодним столом должна быть не только груша, то лови наш рецепт праздничного глинтвейна.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.