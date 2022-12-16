Как сделать топленое масло в домашних условиях: рецепт для долгого хранения

Топленое масло из сливочного можно приготовить быстро и легко. Многие хозяйки знают о преимуществах топленого масла. Его можно долго хранить почти при любых условиях.

Главное — не в жаре. Сегодня топленое масло как никогда в тренде. Ведь при постоянных отключениях света некоторые продукты быстро портятся.

Как приготовить топленое масло в домашних условиях — читай в материале.

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Как сделать топленое масло

Топленое масло называют чистым и жирным продуктом. Из-за этого он может храниться на протяжении длительного времени.

Многие топят масло самыми разными способами: в кастрюле, на водяной бане, сковородке. Но самый правильный метод — топить масло в духовке.

Так оно получится не только вкусным, но и полезным. Приготовленное таким образом мало имеет название гхи.

Как приготовить топленое масло в духовой печи

Для того чтобы растопить масло, понадобится:

сливочное масло (82,5%);

форма и две кастрюли;

дуршлаг;

марля;

банка и плотная крышка.

Топленое масло в домашних условиях: способ приготовления

В первую очередь разогрей духовку. Температура должна быть до 160 °С. Масло необходимо нарезать квадратами. После этого положи их в форму или кастрюлю. Убери в духовку на два часа (если у тебя 1 кг масла). При этом крышкой кастрюлю закрывать не нужно. После того как оно растопится, возьми дуршлаг, поставь над кастрюлей и на него поставь марлю в несколько слоев. Сними с масла пенку и переложи его в дуршлаг. В нем оно должно остыть. После этого переложи из дуршлага масло в банку и поставь в холодильник.

Как сделать топленое масло и как его хранить

Лучше всего топленое масло хранится именно в стеклянных банках. Обязательно закрывай его крышкой, ведь оно впитывает запахи из холодильника моментально.

Хранить такой продукт можно несколько месяцев в холодильной камере. А если ты его поставишь в морозилку — то вообще до полугода!

Если ты уже не надеешься на холодильник, храни просто на кухонной полке. При этом закрывать банку с маслом не нужно.

Достаточно будет немного прикрыть ее с помощью пергамента или фольги. Таким образом, если на твоей кухни холодно, то срок хранения будет до месяца.

А если тепло — до нескольких недель. Важно отметить, что для того, чтобы продолжить срок хранения, выпаривать масло нужно долго. Также важно выбрать качественный продукт (не самое дешевое масло).

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