Як зробити топлене масло в домашніх умовах: рецепт для тривалого зберігання

Топлене масло з вершкового можна приготувати швидко та легко. Багато господинь знають про переваги топленого масла.
Його можна довго зберігати майже за будь-яких умов. Головне — не в спеці. Сьогодні топлене масло як ніколи у тренді.
Адже при постійних відключеннях світла деякі продукти швидко псуються. Як приготувати топлене масло в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Топлене масло називають чистим і жирним продуктом. Через це воно може зберігатися протягом тривалого часу.
Багато господинь топлять масло різними способами: в каструлі, на водяній бані, сковорідці. Але найправильніший метод — топити масло в духовці.
Багато господинь топлять масло різними способами: в каструлі, на водяній бані, сковорідці. Але найправильніший метод — топити масло в духовці.
Так воно вийде не лише смачним, а й корисним. Приготоване в такий спосіб мало має назву гхі.
Для того, щоб розтопити масло, потрібно взяти:
Найкраще топлене масло зберігається саме у скляних банках. Обов’язково закривай його кришкою, адже воно вбирає запахи з холодильника миттєво.
Зберігати такий продукт можна кілька місяців у холодильній камері. А якщо ти його поставиш у морозилку, то взагалі до півроку!
Зберігати такий продукт можна кілька місяців у холодильній камері. А якщо ти його поставиш у морозилку, то взагалі до півроку!
Якщо ти вже не подаєш надій на холодильник, зберігай просто на кухонній полиці. При цьому закривати банку з маслом не потрібно.
Досить буде трохи прикрити її за допомогою пергаменту або фольги.
Досить буде трохи прикрити її за допомогою пергаменту або фольги.
Отже, якщо на твоїй кухні холодно, термін зберігання топленого масла буде до місяця. А якщо тепло — до кількох тижнів.
Для того, щоб продовжити термін зберігання, випарювати масло потрібно довго. Також важливо вибрати якісний продукт (не найдешевше масло).
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