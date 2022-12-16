Як зробити топлене масло в домашніх умовах: рецепт для тривалого зберігання

Топлене масло з вершкового можна приготувати швидко та легко. Багато господинь знають про переваги топленого масла.

Його можна довго зберігати майже за будь-яких умов. Головне — не в спеці. Сьогодні топлене масло як ніколи у тренді.

Адже при постійних відключеннях світла деякі продукти швидко псуються. Як приготувати топлене масло в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як зробити топлене масло

Топлене масло називають чистим і жирним продуктом. Через це воно може зберігатися протягом тривалого часу.

Багато господинь топлять масло різними способами: в каструлі, на водяній бані, сковорідці. Але найправильніший метод — топити масло в духовці.

Так воно вийде не лише смачним, а й корисним. Приготоване в такий спосіб мало має назву гхі.

Як приготувати топлене масло в духовці

Для того, щоб розтопити масло, потрібно взяти:

вершкове масло (82,5%);

форму та дві каструлі;

друшляк;

марлю;

банку та щільну кришку.

Топлене масло в домашніх умовах: спосіб приготування

Насамперед розігрій духовку. Температура має бути до 160 °С. Масло треба нарізати квадратами. Після цього поклади їх у форму чи каструлю. Забери в духовку і не чіпай його дві години (якщо у тебе 1 кг продукту). Кришкою при цьому каструлю закривати не потрібно. Після того, як воно розтопиться, візьми друшляк, постав над каструлею і на нього постав марлю в кілька шарів. Зніми з масла пінку і переклади його в друшляк. У ньому воно має охолонути. Після цього переклади з друшляка масло в банку і постав у холодильник.

Як зробити топлене масло і як його зберігати

Найкраще топлене масло зберігається саме у скляних банках. Обов’язково закривай його кришкою, адже воно вбирає запахи з холодильника миттєво.

Зберігати такий продукт можна кілька місяців у холодильній камері. А якщо ти його поставиш у морозилку, то взагалі до півроку!

Якщо ти вже не подаєш надій на холодильник, зберігай просто на кухонній полиці. При цьому закривати банку з маслом не потрібно.

Досить буде трохи прикрити її за допомогою пергаменту або фольги.

Отже, якщо на твоїй кухні холодно, термін зберігання топленого масла буде до місяця. А якщо тепло — до кількох тижнів.

Для того, щоб продовжити термін зберігання, випарювати масло потрібно довго. Також важливо вибрати якісний продукт (не найдешевше масло).

Лови наш рецепт святкового новорічного глінтвейну.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.