Їжа та рецепти

Як зробити топлене масло в домашніх умовах: рецепт для тривалого зберігання

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Грудня 2022, 15:30
Масло
Фото: Unsplash

Більше новин
Бот у Telegram, який шукає Пункти Незламності: що відомо
Зручніше та швидше — у Telegram створили бот, який знаходить Пункти незламності
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський
Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ
Борозенське
“Не визволяти — ми вас різати будемо”: якою була окупація Борозенського на Херсонщині
Перелік закладів в Україні які працюють, коли нема світла: мапа
Онлайн карта закладів, які працюють під час відключення електрики в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

салат з п'яною грушею
Простіше, ніж олів’є: як приготувати салат з п’яною грушею до новорічного столу
Як засолити скумбрію
Смачно та корисно: як засолити скумбрію самому
Різдвяний штолен
Різдвяний штолен — як приготувати надзвичайний кекс до свят
Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Тримай гаманець міцніше — як зростуть ціни на новорічний стіл 2023

Відео
0:12:24
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський

Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ
0:04:49
Борозенське
“Не визволяти — ми вас різати будемо”: якою була окупація Борозенського на Херсонщині
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:03:33
Благодійний аукціон для бійців Азову — як долучитися
Автографи на прапорах і розписані гільзи: як минув благодійний аукціон для бійців Азова
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 16 грудня
Обстріли України 16 грудня: що відомо на цю мить
0:02:30
Подарунки ЗСУ
Готують подарунки, коли вимикають світло. Що пишуть і бажають захисникам діти
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:15
Модульне містечко
Модульне містечко в Ірпені: як зимуватимуть люди, які втратили своє житло
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Бот у Telegram, який шукає Пункти Незламності: що відомо
Читати далі
Зручніше та швидше — у Telegram створили бот, який знаходить Пункти незламності
Перелік закладів в Україні які працюють, коли нема світла: мапа
Читати далі
Онлайн карта закладів, які працюють під час відключення електрики в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь