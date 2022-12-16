Простіше, ніж олів’є: як приготувати салат з п’яною грушею до новорічного столу

Святковий вечір наближається, а отже, настає час для складання святкового меню. Авторським рецептом салату з п’яною грушею поділився відомий шеф-кухар країни Євген Клопотенко.

Якщо тобі набридли звичайні майонезні салати на кшталт олів’є та шуби або ти хочеш здивувати своїх рідних, витративши менше зусиль на нарізання нескінченної кількості інгредієнтів, то наступний рецепт для тебе.

Такий салат ідеально підійде до святкового столу, адже смакуватиме усім. Там немає продуктів тваринного походження, що підійде веганам і вегетаріанцям, а смак п’яної груші звабить та привабить навіть затятих любителів м’яса.

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Інгредієнти

150 г міксу салатів

200 мл червоного сухого вина

2 зірочки бодяну

1 паличка кориці

2 ст. л. цукру

30 г пармезану

1-2 ст. л. смаженого мигдалю

100-150 г синього винограду

100-150 г чорних оливок без кісточки

1 тверда груша

Для заправки:

2-3 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці в зернах

сік половини лимона

сіль і перець на смак

Такої кількості продуктів вистачить на дві – чотири порції, тож якщо тобі треба нагодувати більшу кількість людей, збільш пропорції.

Покроковий рецепт салату з п’яною грушею

Крок 1: Робимо грушу п’янкою

Спершу фрукт треба підготувати. Промий та поріж грушу на вісім продовгуватих частинок. Після цього переклади шматки груші в сотейник, додай склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бодяну, паличку кориці та цукор.

Вари все на середньому вогні протягом десяти хвилин, а потім залиш грушу у вині, доки воно не охолоне.

Крок 2: Змішуємо салат

У великій мисці поєднай листя салату, виноград, оливки без кісточок та нарізаний великими шматочками смажений мигдаль. Пармезан натри на спеціальній терці тоненькими слайсами і відклади.

Гарно перемішай салат, однак п’янку грушу та заправку поки не додавай. Найкраще зробити це перед самою подачею.

Крок 3: Подача

Відтак, коли всі гості зберуться за келихом чогось сухого чи напівсолодкого, дістань салат з холодильника та розклади на порції.

Зверху виклади шматочки груші, пармезан і тільки потім полий заправкою з оливкової олії, гірчиці та соку лимона.

Якщо п’яною за новорічним столом має бути не тільки груша, то лови наш рецепт святкового новорічного глінтвейну.

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