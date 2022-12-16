Проще, чем оливье: как приготовить салат с пьяной грушей к новогоднему столу

Праздничный вечер близится, а значит, приходит время для составления праздничного меню. Авторским рецептом салата с пьяной грушей поделился известный шеф-повар страны Евгений Клопотенко.

Если тебе надоели обычные майонезные салаты типа оливье и шубы или ты хочешь удивить своих родных, потратив меньше усилий на нарезку бесконечного количества ингредиентов, то следующий рецепт для тебя.

Такой салат идеально подойдет к праздничному столу, ведь понравится всем. Там нет продуктов животного происхождения, что подойдет веганам и вегетарианцам, а вкус пьяной груши соблазнит и привлечет даже ярых любителей мяса.

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Ингредиенты

150 г микса салатов

200 мл красного сухого вина

2 звездочки бадьяна

1 палочка корицы

2 ст. л. сахара

30 г пармезана

1-2 ст. л. жареного миндаля

100-150 г синего винограда

100-150 г черных оливок без косточки

1 твердая груша

Для заправки:

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы в зернах

сок половины лимона

соль и перец по вкусу

Такого количества продуктов хватит на две – четыре порции, так что если тебе нужно накормить большее количество людей, увеличь пропорции.

Пошаговый рецепт салата с пьяной грушей

Шаг 1: Делаем грушу пьяной

Сначала фрукт нужно подготовить. Промой и порежь грушу на восемь продолговатых частиц. После этого переложи их в сотейник, добавь стакан сухого красного вина, несколько звездочек бадьяна, палочку корицы и сахар.

Вари все на среднем огне в течение десяти минут, а затем оставь грушу в вине, пока оно не остынет.

Шаг 2: Смешиваем салат

В большой миске соедини листья салата, виноград, оливки без косточек и крупно порубленный жареный миндаль. Пармезан натри на специальной терке тоненькими слайсами и отложи его.

Хорошо перемешай салат, но пьяную грушу и заправку пока не добавляй. Лучше всего сделать это перед самой подачей.

Шаг 3: Подача

Когда все гости соберутся за бокалом чего-нибудь сухого или полусладкого, достань салат из холодильника и разложи на порции.

Сверху выложи дольки груши, пармезан и только потом полей заправкой из оливкового масла, горчицы и лимонного сока.

Если пьяной за новогодним столом должна быть не только груша, то лови наш рецепт праздничного глинтвейна.

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