Проще, чем оливье: как приготовить салат с пьяной грушей к новогоднему столу

Праздничный вечер близится, а значит, приходит время для составления праздничного меню. Авторским рецептом салата с пьяной грушей поделился известный шеф-повар страны Евгений Клопотенко.
Если тебе надоели обычные майонезные салаты типа оливье и шубы или ты хочешь удивить своих родных, потратив меньше усилий на нарезку бесконечного количества ингредиентов, то следующий рецепт для тебя.
Такой салат идеально подойдет к праздничному столу, ведь понравится всем. Там нет продуктов животного происхождения, что подойдет веганам и вегетарианцам, а вкус пьяной груши соблазнит и привлечет даже ярых любителей мяса.
Для заправки:
Такого количества продуктов хватит на две – четыре порции, так что если тебе нужно накормить большее количество людей, увеличь пропорции.
Сначала фрукт нужно подготовить. Промой и порежь грушу на восемь продолговатых частиц. После этого переложи их в сотейник, добавь стакан сухого красного вина, несколько звездочек бадьяна, палочку корицы и сахар.
Вари все на среднем огне в течение десяти минут, а затем оставь грушу в вине, пока оно не остынет.
В большой миске соедини листья салата, виноград, оливки без косточек и крупно порубленный жареный миндаль. Пармезан натри на специальной терке тоненькими слайсами и отложи его.
Хорошо перемешай салат, но пьяную грушу и заправку пока не добавляй. Лучше всего сделать это перед самой подачей.
Когда все гости соберутся за бокалом чего-нибудь сухого или полусладкого, достань салат из холодильника и разложи на порции.
Сверху выложи дольки груши, пармезан и только потом полей заправкой из оливкового масла, горчицы и лимонного сока.
Если пьяной за новогодним столом должна быть не только груша, то лови наш рецепт праздничного глинтвейна.
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