Новогоднее настроение уже в воздухе? Рецепт оливье от шеф-повара Вали Саенко

Совсем скоро, наверное, на всех столах страны будет стоять салат оливье. Существуют сотни разных вариантов его приготовления. Шеф-повар Валя Саенко поделилась своим рецептом оливье.

Она отметила, что готовит салат по-разному, в зависимости от сезона. Но всегда старается добавлять много зелени. Соус делает из майонеза. Если не умеешь делать домашний, то можно взять магазинный.

Рецепт оливье от Вали Саенко

Ингредиенты для оливье

мясо (2 вида курицы) — 600 г

картофель — 500 г

морковь — 200 г

яйца — 5 шт

горошек — 250 г

огурцы соленые — 200 г

огурец свежий — 1 шт

лук зеленый — 5 побегов

лук крымский или репчатый — половина

майонез — 5 ст. л

горчица зерновая — 2 ст. л

оливковое масло — 1 ст. л

Рецепт оливье с курицей

Картошку, морковь и яйца отварить и порезать кубиком. Копченую курицу (грудку или ножки) и отварную тоже нарезать кубиком и добавить к овощам.⠀ Замороженный горошек бланшировать в течение 2 минут в кипятке и сразу положить в холодную воду. Так он сохранит зеленый цвет. Лук порезать очень мелко. Шеф-повар отмечает, что его необязательно добавлять. ⠀ Дальше смешать все с соусом. Добавляй больше или меньше майонеза по вкусу. Можно немного подсолить.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез.

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