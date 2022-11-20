Новогоднее настроение уже в воздухе? Рецепт оливье от шеф-повара Вали Саенко

Совсем скоро, наверное, на всех столах страны будет стоять салат оливье. Существуют сотни разных вариантов его приготовления. Шеф-повар Валя Саенко поделилась своим рецептом оливье.
Она отметила, что готовит салат по-разному, в зависимости от сезона. Но всегда старается добавлять много зелени. Соус делает из майонеза. Если не умеешь делать домашний, то можно взять магазинный.
Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез.
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