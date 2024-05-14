Как варить манку: пропорции для идеальной каши

Манная каша ассоциируется с блюдом для детей. Кажется, вроде бы простое блюдо, но у многих возникает вопрос пропорций. Кто-то любит жидкую манку, кто-то — густую, один варит на молоке, другой — на воде. Читай, сколько нужно манной крупы на стакан молока и воды, как правильно варить манную кашу, пропорции для жидкой и густой каши — в нашем материале.
Пропорции каши из манки средней густоты на 1 стакан жидкости:
От пропорций зависит, будет ли каша жидкой или густой.
Если вы любите жидкую манку, то количество крупы нужно сократить на одну, максимум — две ложки. Если вы любите густую манку, то добавьте на одну ложку крупы больше.
Чтобы не было комочков, манку всыпаем постепенно и постоянно помешиваем. Важно: чтобы манка не пригорала, сполосни кастрюлю холодной водой.
Чтобы не было комочков, манку всыпаем постепенно и постоянно помешиваем. Важно: чтобы манка не пригорала, сполосни кастрюлю холодной водой.
Для того чтобы густота получилась средней, необходимо на 1 литр молока добавить 6 столовых ложек манной крупы. Если вы хотите, чтобы каша имела жидкую консистенцию, соответственно, нужно взять меньше крупы.
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Пропорции:
Приготовление:
Такую кашу с удовольствием съест как ребенок, так и взрослый.
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