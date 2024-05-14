Еда и рецепты

Как варить манку: пропорции для идеальной каши

Леся Манзюк, редактор сайта 14 мая 2024, 07:30
Как варить манку: пропорции для воды и молока
Фото: Pexels

Больше новостей
Як подбати про себе, поки близька людина на війні
Не позволяй тревоге завладеть тобой — как родным военных заботиться о своем психическом состоянии
Как варить манку: пропорции для идеальной каши
Что делать, если замерз виноград в мае: лечим и оздоравливаем нежную лиану
Киев - Варшава
Чтобы снова объединить сердца: как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава
Когда регистрация на НМТ-2024
Когда регистрация на НМТ-2024: сроки для абитуриентов и как зарегистрироваться
Смотреть больше

Материалы по теме

квас из розы
Охлаждает и тонизирует: как приготовить квас из розы на жаркую погоду — рецепт
Рецепт полезных наггетсов
“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
Як приготувати суп том ям: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Популярный таиландский суп у тебя дома — как приготовить том ям
Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Традиционный и столь любимый. Как приготовить зеленый борщ по рецепту Евгения Клопотенко

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:01
Что пишут об Украине зарубежные издания
Возвращение на первые полосы из-за российского контрнаступления? Что пишут про Украину иностранные СМИ
0:07:54
сбор для парамедиков
Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Больше видео
как избавиться от боли в спине
Читать дальше
Как убрать боль между лопатками в домашних условиях: ищем причину боли и лечим
квас из розы
Читать дальше
Охлаждает и тонизирует: как приготовить квас из розы на жаркую погоду — рецепт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь