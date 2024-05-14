Как варить манку: пропорции для идеальной каши

Манная каша ассоциируется с блюдом для детей. Кажется, вроде бы простое блюдо, но у многих возникает вопрос пропорций. Кто-то любит жидкую манку, кто-то — густую, один варит на молоке, другой — на воде. Читай, сколько нужно манной крупы на стакан молока и воды, как правильно варить манную кашу, пропорции для жидкой и густой каши — в нашем материале.

Как варить манку — пропорции

Пропорции каши из манки средней густоты на 1 стакан жидкости:

1 стакан молока;

1 ст. л манки с горкой;

соль — щепотка;

сахар — по вкусу;

сливочное масло — по вкусу.

От пропорций зависит, будет ли каша жидкой или густой.

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Если вы любите жидкую манку, то количество крупы нужно сократить на одну, максимум — две ложки. Если вы любите густую манку, то добавьте на одну ложку крупы больше.

Как варить манку без комочков

Чтобы не было комочков, манку всыпаем постепенно и постоянно помешиваем. Важно: чтобы манка не пригорала, сполосни кастрюлю холодной водой.

Как правильно варить манку

Манная каша на молоке

Для того чтобы густота получилась средней, необходимо на 1 литр молока добавить 6 столовых ложек манной крупы. Если вы хотите, чтобы каша имела жидкую консистенцию, соответственно, нужно взять меньше крупы.

Ополоснуть кастрюлю холодной водой. Влить в кастрюлю молоко и довести его до кипения. В молоко добавить соль и сахар по вкусу. Постепенно всыпать манную крупу. Готовить кашу нужно около 5-7 минут до разбухания крупы, постоянно помешивая. В готовое блюдо добавить масло и хорошо перемешать.

Манная каша на воде

Пропорции:

молоко — 350 мл;

вода — 200 мл;

манная крупа — 3 ст. л;

сахар — 1 ст. л;

соль — щепотка;

сливочное масло — по вкусу.

Приготовление:

Воду влить в кастрюлю и довести до кипения. Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу 6 минут, помешивая. Влить горячее молоко, посолить и добавить сахар, довести до кипения, тоже помешивая. Выключить огонь. Добавить в кашу кусочек масла.

Такую кашу с удовольствием съест как ребенок, так и взрослый.

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