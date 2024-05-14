Як варити манку: пропорції для ідеальної каші

Манна каша асоціюється зі стравою для дітей. Здавалося б, простенька страва, але в багатьох виникає питання пропорцій. Хтось любить рідку манку, хтось — густу, один варить на молоці, інший — на воді. Читай, скільки потрібно манної крупи на склянку молока та води, як правильно варити манну кашу, пропорції для рідкої та густої каші — у нашому матеріалі.
Пропорції каші з манки середньої густини на 1 склянку рідини:
Від пропорцій залежить, чи буде каша рідкою, чи густою.
Якщо ви любите рідку манку, тоді кількість крупи потрібно зменшити на одну, максимум — дві ложки. Якщо ж ви любите густу манку, то додайте на одну ложку крупи більше.
Щоб не було грудочок, манку всипаємо поступово і постійно помішуємо. Важливо: щоб манка не пригорала, сполосни каструлю холодною водою.
Щоб не було грудочок, манку всипаємо поступово і постійно помішуємо. Важливо: щоб манка не пригорала, сполосни каструлю холодною водою.
Для того, щоб густота вийшла середньою, необхідно на 1 літр молока додати 6 столових ложок манної крупи. Якщо ж ви хочете, щоб каша мала рідку консистенцію, відповідно, потрібно взяти менше крупи.
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Пропорції:
Приготування:
Таку кашу з задоволенням з’їсть як дитина, так і дорослий.
Тримай матеріал з розповіддю фітнес-тренерки про те, яку кашу вибрати на сніданок, щоб залишатися у формі.
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