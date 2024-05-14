Як варити манку: пропорції для ідеальної каші

Манна каша асоціюється зі стравою для дітей. Здавалося б, простенька страва, але в багатьох виникає питання пропорцій. Хтось любить рідку манку, хтось — густу, один варить на молоці, інший — на воді. Читай, скільки потрібно манної крупи на склянку молока та води, як правильно варити манну кашу, пропорції для рідкої та густої каші — у нашому матеріалі.

Як варити манку — пропорції

Пропорції каші з манки середньої густини на 1 склянку рідини:

1 стакан молока;

1 ст. л манки з гіркою;

сіль — дрібка;

цукор — до смаку;

вершкове масло — до смаку.

Від пропорцій залежить, чи буде каша рідкою, чи густою.

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Якщо ви любите рідку манку, тоді кількість крупи потрібно зменшити на одну, максимум — дві ложки. Якщо ж ви любите густу манку, то додайте на одну ложку крупи більше.

Як варити манку без грудочок

Щоб не було грудочок, манку всипаємо поступово і постійно помішуємо. Важливо: щоб манка не пригорала, сполосни каструлю холодною водою.

Як правильно варити манку

Манна каша на молоці

Для того, щоб густота вийшла середньою, необхідно на 1 літр молока додати 6 столових ложок манної крупи. Якщо ж ви хочете, щоб каша мала рідку консистенцію, відповідно, потрібно взяти менше крупи.

Ополоснути каструлю холодною водою. Влити в каструлю молоко та довести його до кипіння. У молоко додати сіль та цукор до смаку. Поступово всипати манну крупу. Готувати кашу потрібно близько 5-7 хвилин до розбухання крупи, постійно помішуючи. У готову страву додати масло і добре все перемішати.

Манна каша на воді

Пропорції:

молоко — 350 мл;

вода — 200 мл;

манна крупа — 3 ст. л;

цукор — 1 ст. л;

сіль — дрібка;

вершкове масло — до смаку.

Приготування:

Воду влити в каструлю і довести до кипіння. Маленькими порціями всипати манку і відразу розмішувати. Варити кашу 6 хвилин помішуючи. Влити гаряче молоко, посолити й додати цукор, довести до кипіння теж помішуючи. Вимкнути вогонь. Додати в кашу шматочок масла.

Таку кашу з задоволенням з’їсть як дитина, так і дорослий.

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