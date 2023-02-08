Естественная польза или сахарный вред? Главное о растительном молоке от нутрициолога Анастасии Голобородько

Сейчас распространенным становится явление и стремление к контролю состояния своего здоровья: изменение стиля жизни, легкие продукты и переход на растительные белки.

Особую популярность набирает молоко из растительных продуктов: миндальное, рисовое, соевое или даже гречневое.

О пользе и вреде растительного молока, а также стоит ли переходить на растительное молоко полностью, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

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Основное об альтернативном растительном молоке

Анастасия Голобородько отметила: не стоит пить углеводы! Ведь это технически — почти сахар.

— Рисовое и овсяное молоко сильно проигрывают любому ореховому по наполнению и пользе. Лучше выбирать миндальное, фундучное молоко или с кешью. Если у тебя аллергия на орехи — отдавай предпочтение соевому, кунжутному или конопляному молоку.

Опции “без сахара” должны быть в приоритете, потому что вариации с добавленным сахаром будут отличаться пустой калорийностью, увеличенной в пять раз.

То есть, молоко кешью и фундука обладает природной сладостью, а вот фруктозные сиропы на основе агавы или топинамбура — это не здоровый выбор, а только другой вариант сахара.

Также нутрициолог отмечает: ореховые и семенные виды дают нам дополнительный белок. А именно белок помогает в детоксикации печени.

Как выбрать растительное молоко

Первое, на что советует обратить внимание Анастасия Голобородько, — это минималистичный состав! В составе альтернативного молока в идеале есть только сам ингредиент и вода.

Иногда допускается один стабилизатор: карбонат кальция, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, камедь бобов лотоса, соевый или подсолнечный лецитин, водоросли типа агара.

А вот если состав твоего растительного молока растянулся на две строчки — это уже не о здоровом питании.

— В целом всегда должно быть понятно, что отправляется в твой рот. Если смущает карбонат кальция — ищи чистый состав без него.

Или можно сделать растительное молоко самостоятельно дома. Для этого понадобится только желаемый ингредиент и вода. Например, чтобы сделать ореховое молоко, нужно:

1 стакан орехов;

4 стакана воды.

Орехи следует заранее замочить. Затем в блендере смешать ингредиенты и наслаждаться естественным вкусом.

Какое растительное молоко не стоит употреблять

Лучше не покупай молоко, в составе которого есть кукурузная патока, глюкозно-фруктозный сироп, подсолнечное масло, рапсовое или растительное.

Также, если употребляешь только растительное молоко, не забывай об обогащении своего организма витаминами группы B, D, а также кальцием и растительной омегой.

Подбирать витамины и биодобавки следует только по совету, консультации врача. Но в нашем материале мы объясняли, какими бывают Омега-3, можно ли их принимать веганам и вегетарианцам и когда следует употреблять Омега-3.

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