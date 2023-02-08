Природна користь чи цукрова шкода? Головне про рослинне молоко від нутриціологині Анастасії Голобородько

Зараз поширеним стає явище та прагнення контролю стану свого здоров’я: зміна стилю життя, легкі продукти та перехід на рослинні білки.

Особливої популярності набуває молоко з рослинних продуктів: мигдалеве, рисове, соєве чи навіть гречане.

Про користь та шкоду рослинного молока, а також чи варто переходити на рослинне молоко повністю, розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

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Основне про альтернативне рослинне молоко

Анастасія Голобородько наголосила: не варто пити вуглеводи! Адже це технічно — майже цукор.

— Рисове та вівсяне молоко сильно програють будь-якому горіховому за наповненням і користю. Краще обирати мигдалеве, фундукове молоко чи з кеш’ю. Якщо ж у тебе алергія на горіхи — віддавай перевагу соєвому, кунжутному чи конопляному молоку.

Опції “без цукру” мають бути у пріоритеті, бо варіації з доданим цукром відрізнятимуться за порожньою калорійністю, збільшеною в п’ять разів.

Тобто молоко кеш’ю і фундука мають природну солодкість, а ось фруктозні сиропи на основі агави чи топінамбуру — це не здоровий вибір, а лише інший варіант цукру.

Також нутриціологиня наголошує: горіхові та насіннєві види дають нам додатковий білок. А саме білок допомагає в детоксикації печінки.

Як вибрати рослинне молоко

Перше, на що радить звернути увагу Анастасія Голобородько, — це мінімалістичний склад! У складі альтернативного молока, в ідеальному варіанті, є лише сам інгредієнт та вода.

Іноді допустимим є один стабілізатор: карбонат кальцію, камідь ріжкового дерева, гуарова камідь, камідь бобів лотоса, соєвий або соняшниковий лецитин, водорості типу агару.

А ось якщо склад твого рослинного молока “розлігся” на два рядки — це уже не про здорове харчування.

— В цілому завжди має бути зрозуміло, що вирушає у твою ротову порожнину. Якщо бентежить карбонат кальцію — шукай чистий склад без нього.

Або можна зробити рослинне молоко самостійно вдома. Для цього знадобиться лише бажаний інгредієнт та вода. Наприклад, щоб зробити горіхове молоко, потрібно:

1 склянка горіхів,

4 склянки води.

Горіхи варто заздалегідь замочити. Потім у блендері змішати інгредієнти та насолоджуватися природним смаком.

Яке рослинне молоко не варто вживати

Краще не купуй молоко, у складі якого є кукурудзяна патока, глюкозно-фруктозний сироп, олія соняшникова, рапсова чи рослинна.

Також, якщо ти вживаєш лише рослинне молоко, не забувай про збагачення організму вітамінами групи B, D, а також кальцієм та рослинною омегою.

Підбирати вітаміни та біодобавки варто лише за порадою, консультацією лікаря. Та у нашому матеріалі ми пояснювали, якими бувають Омега-3, чи можна їх приймати веганам та вегетаріанцям і коли варто вживати Омега-3.

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