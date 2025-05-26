Когда сезон клубники в Украине: ягода, которую ждут месяцами

Каждый год все с нетерпением ждут, когда на базарах появится клубника. Многие люди любят эту ягоду, ведь ее можно есть свежей или добавлять в разные блюда. Читай, когда сезон клубники в Украине.

Когда сезон клубники в Украине

Сезон клубники в Украине в 2025 году стартовал в начале мая, особенно активно — в западных регионах, в частности в Закарпатье. Обычно основной сбор клубники проводится в конце мая или начале июня. Именно в этот период на рынках наблюдается наибольшее количество этой ягоды.

Если ты интересуешься, сколько длится сезон клубники в Украине, то в основном это 3-4 недели, начиная с конца мая.

Но аграрии уже давно научились растягивать эти сроки. Благодаря выращиванию разных сортов и современным агротехнологиям сейчас можно собирать урожай клубники с мая и почти до ноября.

Сейчас в Украине можно увидеть первые точки продаж клубники. Обычно это либо привезенная из-за границы ягода либо выращенная в теплице. Цена на нее сейчас выше, чем в разгар сезона.

Сейчас в некоторых супермаркетах цена на клубнику варьируется от 287 грн до 339 грн за килограмм. Фасованная клубника в лотках будет дороже.

Следует также отметить, что в 2025 году урожай клубники может быть меньше. Весна была довольно холодной, именно низкие температуры и повлияли на количество урожая.

Где выращивают и собирают клубнику в Украине

Клубника является одной из самых распространенных ягодных культур, выращиваемых в разных регионах Украины. Наибольшие урожаи стабильно собирают в Винницкой области — ежегодно более 18 тыс. тонн. В лидеры также входят Одесская, Волынская, Херсонская и Львовская области, где активно развивается сбор ягод.

В Ивано-Франковской области, в селе Чукаловка, входящей в Ивано-Франковскую громаду, также занимаются выращиванием клубники. Местное фермерское хозяйство культивирует эту ягоду на площади около 0,85 га под пленочными тоннелями.

Если тебе интересно, чем полезна клубника, то читай об этом по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.