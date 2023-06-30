Быстро, просто, вкусно! Как приготовить консервированные кабачки с кетчупом чили

Сейчас начинается сезон кабачков. Хозяйки и хозяины не только думают, что приготовить из кабачков сейчас, но и как сохранить этот овощ на зиму.
Одним из любимых вариантов консерваций являются кабачки с кетчупом чили. Они получаются сладковатые и пикантные.
Мы расскажем, как законсервировать кабачки с кетчупом чили.
Ингредиенты для консервированных кабачков с кетчупом чили:
Сначала нужно подготовить все ингредиенты для закатки, а также четыре пол литровых банки. Их заранее надо простерилизовать.
Впрочем, зимой можно кушать не только консервированные кабачки. Ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.
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