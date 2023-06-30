Швидко, просто, смачно! Як приготувати консервовані кабачки з кетчупом чилі

Уже розпочинається сезон кабачків. Господині та господарі не лише думають, що приготувати з кабачків зараз, а і як зберегти цей овоч на зиму.
Одним з улюблених варіантів консервацій є кабачки з кетчупом чилі. Вони виходять солодкуваті та пікантні.
Ми розповімо, як законсервувати кабачки з кетчупом чилі.
Інгредієнти для консервованих кабачків з кетчупом чилі:
Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти для консервації, а також чотири півлітрові банки. Їх заздалегідь треба простерилізувати.
Утім, взимку можна смакувати не лише консервованими кабачками. Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.
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