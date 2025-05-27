Собирает очереди уже 40 лет! Как Киевская перепичка стала гастро-символом столицы

Не только каштаны, София и Лавра. В столице есть и гастрономические символы: знаменитый Киевский торт, котлета по-киевски и, конечно, Киевская перепичка. Столичный фаст-фуд уже более 40 лет собирает очереди. Это культовое место и одна из гастро-визиток города.

Рассказываем историю этой чудо-находки и в чем секрет ее феноменальной популярности.

Киевская лепешка: в чем особенность столичного фаст-фуда

Гастрономический бренд столицы не уступает ни Киевскому торту, ни котлете по-киевски. Без сомнений, все киевляне знают небольшое окошечко в самом центре, буквально в двух шагах от Крещатика, где продают тот самый пирожок.

Его просто обожают и киевляне, и гости города. Вкус этой сосиски в тесте не менялся более 40 лет, и она до сих пор не теряет своей популярности. Это место в столице открыли еще в 1981 году. За все эти годы у нее изменилась только цена — с 22 советских копеек до 50 украинских гривен.

У знаменитого окошка всегда быстро движущаяся очередь. Но не успевают отойти одни покупатели, когда приходят другие.

— Я из Киевской области. Не сказать, что прям приезжаю из-за перепички, но когда здесь бываю, то все же покупаю. Здесь тесто очень вкусное, — говорит посетительница Кристина.

Сотрудники Киевской перепечки уверяют, что секрет в любви к Киеву и мастерстве выпечки. Сосиску нежно обертывают в рыхлое дрожжевое тесто, затем кладут в разогретое масло и обжаривают до хрустящей корочки.

Подают лепешку в бумажных пакетиках. Есть нужно сразу, пока теплая, чтобы почувствовать всю магию вкуса. Для лепешки используют самые качественные продукты, поэтому и вкус на высоте.

— Это визитная карточка нашей страны и города Киева. Перепичка по карману каждому. Качество на высшем уровне. Ну и цена тоже недорогая. Очень вкусно, — нахваливают пирожок местные жители.

А еще для многих киевлян это вкус детства. Жители столицы отмечают, что удивительный пирожок никогда не менял свой неповторимый вкус. Он неизменный и всегда одинаковый.

Киевскую перепичку предлагали даже включить в перечень нематериального культурного наследия Украины. Пирожку посвятили целый спектакль, а рядом с заведением установили мини-скульптуру.

Жители столицы говорят, что окошко, очередь возле него и сама лепешка — знак, что Киев живет.

А если тебе захочется повторить перепичку дома, тогда смотри очень близкий к оригиналу рецепт.

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