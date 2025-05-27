Еда и рецепты

Собирает очереди уже 40 лет! Как Киевская перепичка стала гастро-символом столицы

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 27 мая 2025, 20:00
Собирает очереди уже 40 лет! Как Киевская перепичка стала гастро-символом столицы
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