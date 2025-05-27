Їжа та рецепти

Збирає черги вже 40 років! Як Київська перепічка стала гастро-символом столиці

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 27 Травня 2025, 20:00
Збирає черги вже 40 років! Як Київська перепічка стала гастро-символом столиці
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