Збирає черги вже 40 років! Як Київська перепічка стала гастро-символом столиці

Не лише каштани, Софія та Лавра. В столиці є і гастрономічні символи: знаменитий Київський торт, котлета по-київськи й, звісно ж, київська перепічка. Столичний фаст-фуд уже понад 40 років збирає черги. Це культове місце та одна з гастро-візитівок міста.

Розповідаємо історію цієї диво-знахідки та у чому ж секрет її феноменальної популярності.

Київська перепічка: у чому особливість столичного фаст-фуду

Гастрономічний бренд столиці не поступається ні Київському торту, ні котлеті по-київськи. Без сумнівів, всі кияни знають невеличке віконечко у самісінькому центрі, буквально за два кроки від Хрещатика, де продають той самий пиріжок.

Його просто обожнюють і кияни, і гості міста. Смак цієї сосиски у тісті не змінювався понад 40 років, і вона досі не втрачає своєї популярності. Це місце у столиці відкрили ще у 1981. За всі ці роки у неї змінилася лише ціна — з 22 радянських копійок до 50 українських гривень.

Біля знаменитого віконця завжди черга, яка швидко рухається. Та не встигають відійти одні покупці, як приходять інші.

— Я з Київської області. Не сказати, що прям приїжджаю через перепічку, але коли тут буваю, то все ж купую. Тут тісто дуже смачне, — каже відвідувачка Христина.

Працівники Київської перепічки запевняють, що секрет у любові до Києва та майстерності випікання. Сосиску ніжно обгортають у пухке дріжджове тісто, а потім кладуть у розігріту олію та обсмажують до хрусткої скоринки.

Подають перепічку у паперових пакетиках. Їсти потрібно одразу, поки тепла, аби відчути всю магію смаку. Для перепічки використовують найякісніші продукти, тож і смак на висоті.

— Це візитівка нашої країни й міста Києва. Перепічка по кишені кожному. Якість на вищому рівні. Ну і ціна теж недорога. Дуже смачно, — нахвалюють пиріжок місцеві жителі.

А ще для багатьох киян це смак дитинства. Мешканці столиці відзначають, що дивовижний пиріжок ніколи не змінював свій неповторний смак. Він незмінний та завжди однаковий.

Київську перепічку пропонували навіть включити до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Пиріжку присвятили цілу виставу, а поруч із закладом встановили міні-скульптуру.

Мешканці столиці кажуть, віконце, черга біля нього і сама перепічка — знак, що Київ живе.

А якщо тобі захочеться повторити перепічку вдома, тоді дивись дуже близький до оригіналу рецепт.

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