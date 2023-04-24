Пирожки ленивые, а ты — нет. Рецепт вкусных пирожков с начинкой на сковороде

Если тебе часто хочется бабушкиных пирожков, но времени на такую выпечку совсем нет — есть спасение в виде ленивых пирожков.

Здесь не нужно месить тесто, достаточно перемешать ложкой и выложить на сковороду. Вкус — родом из детства, а затраченных усилий гораздо меньше.

Рецептом такого спасительного блюда, которое порадует тебя и родных, поделилась фуд-блогер Валерия Деменчук.

Рецепт ленивых пирожков с зеленым луком

Ленивые пирожки не только сэкономят время на приготовление, но и сумму, которую придется потратить на ингредиенты. Для приготовления подготовь следующие продукты:

Яйца — 3 шт.

Кефир — 400 мл

Мука — 300 г

Растительное масло — 2 ст.л

Сода — 0,5 ч.л

Сахар — ч.л

Соль по вкусу

Вареные яйца — 4 шт.

Зеленый лук по вкусу

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Приготовление ленивых пирожков на сковороде

Приготовление ленивых пирожков проходит всего в несколько этапов и является таким простым, что справится даже ребенок.

Взбей венчиком яйца, соль, сахар и кефир. Добавь соду, муку и тщательно перемешай, чтобы не было комочков. Начинку добавь сразу в тесто. Для этого смешай с полученной смесью растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные, нарезанные кубиками, яйца. Остается хорошо перемешать ложкой и обжарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой.

Выйдут ленивые пирожки, которые формой чем-то могут напомнить оладьи.

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