Пирожки ленивые, а ты — нет. Рецепт вкусных пирожков с начинкой на сковороде

Если тебе часто хочется бабушкиных пирожков, но времени на такую выпечку совсем нет — есть спасение в виде ленивых пирожков.
Здесь не нужно месить тесто, достаточно перемешать ложкой и выложить на сковороду. Вкус — родом из детства, а затраченных усилий гораздо меньше.
Рецептом такого спасительного блюда, которое порадует тебя и родных, поделилась фуд-блогер Валерия Деменчук.
Ленивые пирожки не только сэкономят время на приготовление, но и сумму, которую придется потратить на ингредиенты. Для приготовления подготовь следующие продукты:
Приготовление ленивых пирожков проходит всего в несколько этапов и является таким простым, что справится даже ребенок.
Выйдут ленивые пирожки, которые формой чем-то могут напомнить оладьи.
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