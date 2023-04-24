Еда и рецепты

Пирожки ленивые, а ты — нет. Рецепт вкусных пирожков с начинкой на сковороде

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 апреля 2023, 18:30
ліниві пиріжки
Фото: Pexels

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