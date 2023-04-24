Пиріжки ліниві, а ти — ні. Рецепт смачних пиріжків з начинкою на сковороді

Якщо тобі часто хочеться бабусиних пиріжків, але часу на таку випічку зовсім немає, є порятунок у вигляді лінивих пиріжків.

Тут не треба місити тісто, достатньо перемішати ложкою і викласти на пательню. Смак — родом з дитинства, а витрачених зусиль набагато менше.

Рецептом такої рятівної страви, яка потішить тебе і рідних, поділилася фуд-блогерка Валерія Деменчук.

Рецепт лінивих пиріжків з зеленою цибулею

Ліниві пиріжки зекономлять тобі не лише час на приготування, а й суму, яку доведеться витратити на інгредієнти. Тож підготуй такі продукти:

Яйця — 3 шт.

Кефір — 400 мл

Борошно — 300 г

Рослинна олія — 2 ст.л

Сода – 0,5 ч.л

Цукор – 1 ч.л

Сіль на смак

Варені яйця — 4 шт.

зелена цибуля до смаку

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Приготування лінивих пиріжків на пательні

Приготування лінивих пиріжків проходить усього в кілька етапів, і є таким простим, що впорається навіть дитина.

Збий вінчиком яйця, сіль, цукор та кефір. Додай соду, борошно і ретельно перемішай, щоб не було грудочок. Начинку додай одразу в тісто. Для цього змішай з отриманою сумішшю рослинну олію, дрібно нарізану цибулю і варені, нарізані кубиками, яйця. Лишиться все гарно перемішати ложкою та обсмажити на невеликому вогні з обох боків під кришкою.

Вийдуть ліниві пиріжки, які за формою чимось можуть нагадати оладки.

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