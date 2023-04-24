Їжа та рецепти

Пиріжки ліниві, а ти — ні. Рецепт смачних пиріжків з начинкою на сковороді

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 18:30
ліниві пиріжки
Фото: Pexels

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