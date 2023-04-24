Пиріжки ліниві, а ти — ні. Рецепт смачних пиріжків з начинкою на сковороді

Якщо тобі часто хочеться бабусиних пиріжків, але часу на таку випічку зовсім немає, є порятунок у вигляді лінивих пиріжків.
Тут не треба місити тісто, достатньо перемішати ложкою і викласти на пательню. Смак — родом з дитинства, а витрачених зусиль набагато менше.
Рецептом такої рятівної страви, яка потішить тебе і рідних, поділилася фуд-блогерка Валерія Деменчук.
Ліниві пиріжки зекономлять тобі не лише час на приготування, а й суму, яку доведеться витратити на інгредієнти. Тож підготуй такі продукти:
Приготування лінивих пиріжків проходить усього в кілька етапів, і є таким простим, що впорається навіть дитина.
Вийдуть ліниві пиріжки, які за формою чимось можуть нагадати оладки.
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