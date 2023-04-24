Хрумка і золотиста! Як приготувати картоплю фрі — рецепти на сковороді чи в духовці

Картопля фрі — це одна з найпопулярніших закусок у світі. Вона ще й дуже проста у приготуванні й може стати прекрасним, хоч і не дуже корисним, доповненням до будь-якої страви. Але як зберегти її в хрумкому вигляді?
Звичайно, якщо у тебе є фритюрниця, то ця задача буде дуже легкою. Але ж не у всіх вона є, а картопельки хочеться.
Тож нижче наведені рецепти, які допоможуть тобі готувати картоплю фрі вдома без фритюрниці та зберігати її у хрумкому стані.
До речі, відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер також рекомендує робити картоплю фрі саме у духовці.
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Приготування картоплі фрі — простий та швидкий процес, але щоб зберегти її в хрусткому вигляді, слід дотримуватись деяких правил. Важливо не перевантажувати сковороду або деко для духовки, розподіляючи картоплю по одному рівному шару, а також не перепікати її.
Також можна спробувати використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю, щоб отримати ще більш хрусткий результат. Насолоджуйся, у тебе є смачна та хрумка картопля фрі вдома!
Також можна спробувати використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю, щоб отримати ще більш хрусткий результат. Насолоджуйся, у тебе є смачна та хрумка картопля фрі вдома!
Ну, а до такої картоплі хочеться і бургер, чи не так? Тож тримай рецепт бургера, як у McDonald’s.
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