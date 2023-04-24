Хрумка і золотиста! Як приготувати картоплю фрі — рецепти на сковороді чи в духовці

Картопля фрі — це одна з найпопулярніших закусок у світі. Вона ще й дуже проста у приготуванні й може стати прекрасним, хоч і не дуже корисним, доповненням до будь-якої страви. Але як зберегти її в хрумкому вигляді?

Звичайно, якщо у тебе є фритюрниця, то ця задача буде дуже легкою. Але ж не у всіх вона є, а картопельки хочеться.

Тож нижче наведені рецепти, які допоможуть тобі готувати картоплю фрі вдома без фритюрниці та зберігати її у хрумкому стані.

Як приготувати картоплю фрі вдома на сковороді

Інгредієнти:

4-5 картоплин;

2 столові ложки олії (можна використовувати олію з оливок, рослинну або кокосову);

1/2 чайної ложки солі (або на смак);

1/2 чайної ложки паприки (необов’язково, але додає смак).

Рецепт:

Почни з очищення картоплі та нарізки її на тонкі смужки. Найкраще використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю, оскільки вона легше хрустить. Розігрій сковороду на середньому вогні та додай олію. Додай картоплю на сковороду, посоли та додай паприку. Перемішуй доки картопля не буде рівномірно вкрита спеціями. Розподіли картоплю по сковороді в один рівний шар. Дай їй підсмажуватись без перемішування близько 3-4 хвилин. Перемішай картоплю та дай їй знову підсмажуватись, поки вона не буде золотистого кольору з обох боків. Це займе близько 10-15 хвилин. Після готовності витягни картоплю зі сковороди й розклади на кухонний рушник, щоб відкинути надлишкову олію. Подавай гарячою з улюбленими соусами або як окрему страву.

Картопля фрі вдома в духовці

До речі, відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер також рекомендує робити картоплю фрі саме у духовці.

Інгредієнти:

4-5 картоплин;

3 зубчики часнику

2 столові ложки олії (можна використовувати олію з оливок, рослинну або кокосову);

1/2 чайної ложки солі, ароматні трави (на смак);

1/2 чайної ложки паприки (необов’язково, але додає смак).

1/2 чайної ложки цедри лимона

Рецепт:

Почни з очищення картоплі та нарізки її на тонкі смужки. Попередньо розігрій духовку до температури 220 градусів. Виклади папір для випічки на деко для духовки та поклади картоплю в один рівний шар. Полий картоплю олією, додай спеції з розтертим часником та цедру лимона (можна це зробити завчасно, зібравши картоплю в пакет з олією та спеціями, і потрясти) Постав деко у духовку та печи протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору. Після готовності витягни картоплю з духовки та залиш на деко ще на 5-10 хвилин, щоб вона стала ще більш хрусткою. Подавай з соусами, салатом або як окрему страву.

Приготування картоплі фрі — простий та швидкий процес, але щоб зберегти її в хрусткому вигляді, слід дотримуватись деяких правил. Важливо не перевантажувати сковороду або деко для духовки, розподіляючи картоплю по одному рівному шару, а також не перепікати її.

Також можна спробувати використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю, щоб отримати ще більш хрусткий результат. Насолоджуйся, у тебе є смачна та хрумка картопля фрі вдома!

Ну, а до такої картоплі хочеться і бургер, чи не так? Тож тримай рецепт бургера, як у McDonald’s.

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