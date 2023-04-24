Хрустящая и золотистая! Как приготовить картошку фри – рецепты на сковороде или в духовке.

Картошка фри – это одна из самых популярных закусок в мире. Она еще и очень проста в приготовлении и может стать прекрасным, хоть и не очень полезным, дополнением к любому блюду. Но как сохранить ее в хрустящем виде?

Конечно, если у тебя фритюрница, то эта задача будет очень легкой. Но ведь не у всех она есть, а картошки хочется.

Ниже приведены рецепты, которые помогут тебе готовить картошку фри дома без фритюрницы и сохранить ее в хрустящем виде.

Как приготовить картошку фри дома на сковороде

Ингредиенты:

4-5 картофелин;

2 столовые ложки масла (можно использовать масло из оливок, растительное или кокосовое);

1/2 чайной ложки соли (или по вкусу);

1/2 чайной ложки паприки (необязательно, но придает вкус).

Рецепт:

Начни с очищения картофеля и нарезки его на тонкие полоски. Лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала, поскольку он легче хрустит. Разогрей сковороду на среднем огне и добавь растительное масло. Добавь картофель на сковороду, посолы и добавь паприку. Перемешивай пока картофель не будет равномерно покрыт специями. Распределили картошку по сковороде в один ровный слой. Дай ей поджариваться без перемешивания около 3-4 минут. Перемешай картофель и дай ему снова поджариваться, пока он не будет золотистого цвета с обеих сторон. Это займет около 10-15 минут. После готовности вытащи картофель из сковороды и разложи на кухонное полотенце, чтобы отбросить избыточное масло. Подавай горячим с любимыми соусами или как отдельное блюдо.

Картошка фри дома в духовке

Кстати, известный британский шеф-повар Джейми Оливер также рекомендует делать картошку фри именно в духовке.

Ингредиенты:

4-5 картофелин

3 зубчика чеснока

2 столовые ложки масла (можно использовать масло из оливок, растительное или кокосовое)

1/2 чайной ложки соли, ароматные травы (по вкусу)

1/2 чайной ложки паприки (необязательно, но придает вкус)

1/2 чайной ложки цедры лимона

Рецепт:

Начни с очищения картофеля и нарезки его на тонкие полоски. Предварительно разогрей духовку до температуры 220 градусов. Выложи бумагу для выпечки на противень для духовки и положи картофель в один ровный слой. Полей картофель маслом, добавь специи с растертым чесноком и цедру лимона (можно это сделать и раньше, собрав картофель в пакет с маслом и специями, и потрясти) Поставь противень в духовку и пеки в течение 20-25 минут до золотистого цвета. После готовности вытащи картофель из духовки и оставь на противень еще на 5-10 минут, чтобы он стал еще более хрустящим. Подавай с соусами, салатом или как отдельное блюдо.

Приготовление картошки фри — простой и быстрый процесс, но чтобы сохранить ее в хрустящем виде, следует придерживаться некоторых правил. Важно не перегружать сковороду или противень для духовки, распределяя картофель по одному ровному слою, а также не перепекать его.

Также можно попробовать использовать картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы получить еще более хрустящий результат. Наслаждайся, у тебя есть вкусная и хрустящая картошка фри дома!

Ну, а к такому картофелю хочется и бургер, не правда ли? Так что держи рецепт бургера, как у McDonald’s.

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