Хрустящая и золотистая! Как приготовить картошку фри – рецепты на сковороде или в духовке.

Картошка фри – это одна из самых популярных закусок в мире. Она еще и очень проста в приготовлении и может стать прекрасным, хоть и не очень полезным, дополнением к любому блюду. Но как сохранить ее в хрустящем виде?
Конечно, если у тебя фритюрница, то эта задача будет очень легкой. Но ведь не у всех она есть, а картошки хочется.
Ниже приведены рецепты, которые помогут тебе готовить картошку фри дома без фритюрницы и сохранить ее в хрустящем виде.
Кстати, известный британский шеф-повар Джейми Оливер также рекомендует делать картошку фри именно в духовке.
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Приготовление картошки фри — простой и быстрый процесс, но чтобы сохранить ее в хрустящем виде, следует придерживаться некоторых правил. Важно не перегружать сковороду или противень для духовки, распределяя картофель по одному ровному слою, а также не перепекать его.
Также можно попробовать использовать картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы получить еще более хрустящий результат. Наслаждайся, у тебя есть вкусная и хрустящая картошка фри дома!
Также можно попробовать использовать картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы получить еще более хрустящий результат. Наслаждайся, у тебя есть вкусная и хрустящая картошка фри дома!
Ну, а к такому картофелю хочется и бургер, не правда ли? Так что держи рецепт бургера, как у McDonald’s.
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