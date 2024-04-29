Меню на Пасху 2024: что готовить на пасхальный стол

5 мая верующие будут праздновать светлый праздник Христова Воскресения. С давних времен у украинцев существует нерушимая традиция — идти на Пасху в церковь, прославлять Воскресение Христа, святить пасхальную корзину, и придя домой на праздничный обед, пробовать свяченые продукты и лакомиться разнообразными пасхальными блюдами.
Читай, что должно быть на пасхальном столе — меню на Пасху с рецептами блюд — в нашем материале.
Прежде всего, что должно быть на Пасхальном столе, — это освященные продукты из пасхальной корзины: сдобный кулич, яйца-писанки, мясные изделия, масло, творожная запеканка, хрен, соль. Помимо традиционного “свяченого”, каждая хозяйка хочет удивить своих родных и гостей новыми вкусными блюдами, оригинальными рецептами. Попробуем вместе интересные рецепты к самому великому и радостному празднику для всех верующих.
Хочу поделиться рецептом блюда, которое всегда готовили на Пасху в моей семье с давних времен. Оно традиционно готовится на Пасху, как и кутья на Рождество. Готовят его для того, чтобы все свяченое собрать в одно блюдо и начать с него праздничную трапезу.
Ингредиенты:
Все свяченое — количество может быть по желанию.
Приготовление:
Это блюдо традиционно все пробуют первым, чтобы начать праздничную трапезу с освященного.
На праздничном столе выглядит великолепно и ярко!
Для украшения:
Салат выкладываем слоями, и каждый слой смазываем майонезом.
Скрин из youtube
Эту запеканку частот готовят в Пасхальную корзину. Она готовится как соленой, так и в сладком варианте. В некоторых регионах Украины ее еще называют сырной плэсканкой.
Вот рецепт соленой плэсканки.
В расчете на форму 25*10*12 см
Приятного аппетита!
Экспериментируй, готовь новые блюда, пусть праздники для тебя будут тихими, мирными, семейными, вкусными и радостными.
Если тебя интересует вопрос, почему Пасха празднуется каждый год в разные даты, читай наш материал об этом.
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