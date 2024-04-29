Меню на Пасху 2024: что готовить на пасхальный стол

5 мая верующие будут праздновать светлый праздник Христова Воскресения. С давних времен у украинцев существует нерушимая традиция — идти на Пасху в церковь, прославлять Воскресение Христа, святить пасхальную корзину, и придя домой на праздничный обед, пробовать свяченые продукты и лакомиться разнообразными пасхальными блюдами.

Читай, что должно быть на пасхальном столе — меню на Пасху с рецептами блюд — в нашем материале.

Прежде всего, что должно быть на Пасхальном столе, — это освященные продукты из пасхальной корзины: сдобный кулич, яйца-писанки, мясные изделия, масло, творожная запеканка, хрен, соль. Помимо традиционного “свяченого”, каждая хозяйка хочет удивить своих родных и гостей новыми вкусными блюдами, оригинальными рецептами. Попробуем вместе интересные рецепты к самому великому и радостному празднику для всех верующих.

Сейчас также смотрят

Хочу поделиться рецептом блюда, которое всегда готовили на Пасху в моей семье с давних времен. Оно традиционно готовится на Пасху, как и кутья на Рождество. Готовят его для того, чтобы все свяченое собрать в одно блюдо и начать с него праздничную трапезу.

Меню на Пасху 2024

Теплый пасхальный салат

Ингредиенты:

Все свяченое — количество может быть по желанию.

колбаса — 150 г;

ветчина — 200 г;

яйца — 5 шт.;

масло — 3 ст. л;

хрен — 1 большой корень.

Приготовление:

Поставить в сковороду топить масло на легкий огонь. Порезать кольцами по 1 см ветчину, колбасу и вкинуть в топленое масло. Яйца почистить, порезать четвертинками и бросить в сковородку. Накрыть крышкой и тушить на малом огне примерно 5 мин, пока масло не растопится, а мясное не разогреется. Слегка один раз от дна помешать, чтобы не дробить яйца. Подавать блюдо горячим и посыпанным тертым хреном. Можно тертый хрен подавать на отдельной тарелке.

Это блюдо традиционно все пробуют первым, чтобы начать праздничную трапезу с освященного.

Салат Писанка

На праздничном столе выглядит великолепно и ярко!

Ингредиенты:

колбаса “Салями” — 150 г;

картофель — 3 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

кукуруза — 1 банка (340 г);

майонез — 250 г.

Для украшения:

зеленый лук — 100 г;

оливки — 8-10 шт.

Приготовление:

Салат выкладываем слоями, и каждый слой смазываем майонезом.

На большую овальную тарелку выкладываем порезанную соломкой колбасу. Сверху майонез. Трем картофель на большой терке, солим и выкладываем по колбасе. Майонез. По картофелю стелим порезанный соломкой, слегка подсоленный, болгарский перец. Майонез. верху по перцу выкладываем вареные яйца, потертые на грубой терке. Майонез. Пятый слой — потертая отварная морковь. Морковь посолить. Майонез. Размазываем майонез ложкой, чтобы выровнять поверхность салата, которому придаем форму яйца. Последний слой — консервированная кукуруза, которую тонким слоем выкладываем по поверхности салата. Салат готов. Теперь беремся к украшению. Посреди салата делаем широкую полоску из майонеза и выкладываем на ней порезанный зеленый лук. Из небольших полосок красного болгарского перца делаем узор на писанке. На кружках отварной моркови вырезаем цветочки для салата и выкладываем оливки, порезанные тоненькими кольцами. Салатная писанка готова.

Блюда на Пасху: салат Писанка — видео

Блюда на Пасху

Рыбные рулетики

Ингредиенты:

филе хека — 3 шт.;

соль, специи;

зеленый горошек — 0,5 банки.;

сыр — 100 г;

масло — 50 г;

лимон.

Скрин из youtube

Приготовление:

Филе хека нарезаем грубыми полосками. Приблизительно 2,5 см. Солим, добавляем любимые рыбные специи, сбрызгиваем лимонным соком. Отправляем мариноваться в холодильник на 1 час и больше. Замаринованную рыбу закручиваем в рулетики так, чтобы оставалась дырочка посередине и скрепляем их деревянными зубочистками. На дно формы для выпечки наливаем немного масла, выкладываем тоненькие кружочки лимона, а по лимону ставим рулетики из рыбы. Наполняем серединки рулетиков консервированным горошком, а сверху присыпаем тертым сыром. Отправляем в духовку при температуре 170 градусов на 30 мин. Рыбные рулетики готовы.

Скрин из youtube

Запеканка из творога (плэсканка)

Эту запеканку частот готовят в Пасхальную корзину. Она готовится как соленой, так и в сладком варианте. В некоторых регионах Украины ее еще называют сырной плэсканкой.

Вот рецепт соленой плэсканки.

Ингредиенты:

сыр (творог) кисломолочный — 300 г;

масло сливочное — 30 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

картофельный крахмал — 10 г;

прованские травы по желанию — 0,5 ч. л;

тмин — 1 ч. л;

перец по желанию.

Сырная плэсканка: видео

Приготовление:

Берем творог, масло, одно целое яйцо, а из другого только белок. Перебиваем блендером до однородности. Когда творожная смесь стала кремообразной, добавляем прованские травы, тмин, соль, перец по желанию и крахмал. Запекаем в форме, смазанной маслом и посыпанной сухарями. Хорошо запекается в глиняной посуде. В форму выкладываем творог, сверху смазываем оставшимся желтком и посыпаем тмином. Ставим в духовку, разогретую до 170 градусов на 30 минут. Плэсканка готова.

Печеночный паштет с яйцом

Ингредиенты:

В расчете на форму 25*10*12 см

печень куриная — 500 г;

мясо свиное — 500 г;

лук — 1 шт.;

манка — 3 ст.л;

хлеб белый — 2-3 ломтика.;

яйца — 2-3 шт.;

соль, перец;

4 отварных яйца для начинки.

Приготовление:

Куриную печень почистить от плевы, помыть и перемолоть в чаше комбайна. К печени добавляем манку и оставляем вымешанную массу на 10-15 минут. В фарш из свинины добавляем поджаренный лук и намоченный белый хлеб, Соединяем фарш, печень с манкой, яйца, соль, специи и хорошо вымешиваем. Форму для выпечки застилаем пергаментом и наполняем половину формы массой. Посредине рядком выкладываем вареные яйца и заполняем форму остальным паштетом. Разравниваем и запекаем в духовке нагретой до 190 градусов 1 час. Уже готовый печеный паштет оставляем на время, чтобы остыл. Охлажденный паштет вынимаем на плоскую поверхность.

Приятного аппетита!

Экспериментируй, готовь новые блюда, пусть праздники для тебя будут тихими, мирными, семейными, вкусными и радостными.

Если тебя интересует вопрос, почему Пасха празднуется каждый год в разные даты, читай наш материал об этом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.