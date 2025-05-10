Сладкоежкам на заметку! Какое мороженое вредно и как выбрать настоящий десерт 

В жаркий день мы мечтаем только об одном — прохладе. И первое, что приходит на ум, это мороженое. Но за приятной упаковкой с обещанием сливочного удовольствия может скрываться угроза для твоего здоровья.

На самом деле не все мороженое в супермаркетах является настоящим десертом. Почему так, узнай прямо сейчас в материале Вікна-новини.

Какое мороженое настоящее, а что подделка

Под видом классического пломбира часто продают продукт, в составе которого нет даже упоминания о настоящих сливках. Вместо молочного жира — дешевые растительные заменители: пальмовое или кокосовое масло. Знай, что такое мороженое не просто подделка, а потенциально вредная еда.

Эксперты по безопасности пищевых продуктов предупредили, что трансжиры в его составе могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они не приносят пользы организму.

К тому же, чтобы скрыть ненатуральную основу, производители щедро добавляют красители, ароматизаторы и стабилизаторы. Яркая упаковка со сказочным дизайном привлекает внимание, а вот ингредиенты на упаковке — то, на что действительно стоит обратить внимание.

Как выбрать безопасное мороженое

Поэтому не ленись читать этикетку. Если видишь в составе слова заменитель молочного жира, растительные жиры или комбинированный продукт, клади мороженое на полку.

По словам иммунолога Даши Литовченко, именно ДСТУ 4733:2007 — это государственный стандарт, который гарантирует, что продукт изготовлен исключительно из натурального молочного сырья: молока, сливок, масла и яичных желтков. У такого пломбира не менее 12% молочного жира и он действительно заслуживает того, чтобы называться мороженым.

Советы для сладкоежек

В целом стоит выбирать простой белый пломбир — без добавок, шоколадной глазури и красочных наполнителей. А также, чем жирнее, тем лучше: у качественного пломбира всегда будет насыщенный вкус и мягкая текстура.

Избегай эскимо с глазурью. Часто внутрь добавляют дешевые жиры. Идеальный вариант — пломбир на развес, к которому ты сам (-а) добавляешь любимые ягоды или фрукты.

Не позволяй жаре повлиять на твой выбор. Настоящее мороженое — это не только о вкусе, но и о здоровье.

А можно ли есть мороженое, когда болит горло? Узнай об этом в нашем предыдущем материале.

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