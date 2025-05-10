Солодкоїжкам на замітку! Яке морозиво шкідливе та як обрати справжній десерт

Фото Unsplash У спекотний день ми мріємо лише про одне — прохолоду. І перше, що спадає на думку, це морозиво. Та за приємною упаковкою з обіцянкою вершкового задоволення може ховатися загроза для твого здоров’я. Насправді не все морозиво у супермаркетах є справжнім десертом. Чому так, дізнайся просто зараз у матеріалі Вікна-новини. Яке морозиво справжнє, а що підробка Під виглядом класичного пломбіру часто продають продукт, у складі якого немає навіть згадки про справжні вершки. Замість молочного жиру — дешеві рослинні замінники: пальмова або кокосова олія. Знай, що таке морозиво не просто підробка, а потенційно шкідлива їжа. Експерти з безпеки харчових продуктів попередили, що трансжири в його складі можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань. Вони не приносять користі організму. До того ж, щоб приховати ненатуральну основу, виробники щедро додають барвники, ароматизатори й стабілізатори. Яскрава упаковка з казковим дизайном приваблює око, а ось інгредієнти на упаковці — те, на що справді варто звернути увагу. Читати на тему Мамо, купи морозиво: як обрати корисний літній десерт для дитини Здорове морозиво в магазині: нутриціологиня про те, як обрати літній десерт та на шо звернути увагу в складі. Як обрати безпечне морозиво Тож не лінуйся читати етикетку. Якщо бачиш в складі слова замінник молочного жиру, рослинні жири або комбінований продукт, клади морозиво на полицю. За словами імунологині Даші Литовченко, саме ДСТУ 4733:2007 — це державний стандарт, який гарантує, що продукт виготовлено виключно з натуральної молочної сировини: молока, вершків, масла та яєчних жовтків. Такий пломбір має не менше 12% молочного жиру і дійсно заслуговує на те, щоб називатися морозивом. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Хелс коуч | Імунолог | Експерт здорового способу життя (@dasha_lytovchenko) Поради для солодкоїжок Загалом варто обирати простий білий пломбір — без добавок, шоколадної глазурі та барвистих наповнювачів. А також, чим жирніше, тим краще: якісний пломбір завжди матиме насичений смак і м’яку текстуру. Уникай ескімо з глазур’ю. Часто всередину додають дешеві жири. Ідеальний варіант — пломбір на вагу, до якого ти сам (-а) додаєш улюблені ягоди або фрукти. Не дозволяй спеці вплинути на твій вибір. Справжнє морозиво — це не лише про смак, а й про здоров’я. А чи можна їсти морозиво, коли болить горло? Дізнайся про це у нашому попередньому матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter