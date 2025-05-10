Солодкоїжкам на замітку! Яке морозиво шкідливе та як обрати справжній десерт

У спекотний день ми мріємо лише про одне — прохолоду. І перше, що спадає на думку, це морозиво. Та за приємною упаковкою з обіцянкою вершкового задоволення може ховатися загроза для твого здоров’я.

Насправді не все морозиво у супермаркетах є справжнім десертом. Чому так, дізнайся просто зараз у матеріалі Вікна-новини.

Яке морозиво справжнє, а що підробка

Під виглядом класичного пломбіру часто продають продукт, у складі якого немає навіть згадки про справжні вершки. Замість молочного жиру — дешеві рослинні замінники: пальмова або кокосова олія. Знай, що таке морозиво не просто підробка, а потенційно шкідлива їжа.

Експерти з безпеки харчових продуктів попередили, що трансжири в його складі можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань. Вони не приносять користі організму.

До того ж, щоб приховати ненатуральну основу, виробники щедро додають барвники, ароматизатори й стабілізатори. Яскрава упаковка з казковим дизайном приваблює око, а ось інгредієнти на упаковці — те, на що справді варто звернути увагу.

Як обрати безпечне морозиво

Тож не лінуйся читати етикетку. Якщо бачиш в складі слова замінник молочного жиру, рослинні жири або комбінований продукт, клади морозиво на полицю.

За словами імунологині Даші Литовченко, саме ДСТУ 4733:2007 — це державний стандарт, який гарантує, що продукт виготовлено виключно з натуральної молочної сировини: молока, вершків, масла та яєчних жовтків. Такий пломбір має не менше 12% молочного жиру і дійсно заслуговує на те, щоб називатися морозивом.

Поради для солодкоїжок

Загалом варто обирати простий білий пломбір — без добавок, шоколадної глазурі та барвистих наповнювачів. А також, чим жирніше, тим краще: якісний пломбір завжди матиме насичений смак і м’яку текстуру.

Уникай ескімо з глазур’ю. Часто всередину додають дешеві жири. Ідеальний варіант — пломбір на вагу, до якого ти сам (-а) додаєш улюблені ягоди або фрукти.

Не дозволяй спеці вплинути на твій вибір. Справжнє морозиво — це не лише про смак, а й про здоров’я.

А чи можна їсти морозиво, коли болить горло? Дізнайся про це у нашому попередньому матеріалі.

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