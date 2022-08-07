Еда и рецепты

Готовишь по бабушкиному рецепту? Читай, действительно ли нужно замачивать каши, орехи и бобовые перед приготовлением

Елена Яковлева, редактор сайта 07 августа 2022, 13:00
Чи потрібно замочувати каші, горіхи та бобові перед приготуванням
Фото: Unsplash

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