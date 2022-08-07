Готовишь по бабушкиному рецепту? Читай, действительно ли нужно замачивать каши, орехи и бобовые перед приготовлением

Всем хочется готовить как можно быстрее и проще. Поэтому люди обычно избегают лишних движений в этом деле. Однако, наверное, некоторые помнят, как мамы и бабушки замачивали каши, орехи и бобовые перед приготовлением и употреблением.

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, зачем это нужно и когда так делать не стоит.

Зачем замачивать каши, орехи и бобовые

Дело в том, что сырые сухие семена, орехи, бобовые и зерновые не прорастут, пока не получат для этого толчок. В “спящем” состоянии они могут находиться годами и даже десятилетиями.

Это происходит из-за ингибиторов ферментов, то есть веществ, подавляющих прорастание ростков. Но если зернышко или семена замочить в воде на время, то ингибиторы либо вымоются из состава, либо растворятся.

Активированный продукт получит взрывную энергию, чтобы прорасти. Замоченные каши и бобовые намного легче усваиваются и не дают побочных эффектов пищеварения (вздутия, газообразования и т.п.).

Такие зерна и орехи, бобы и семена усиливают содержание питательных веществ в себе от 300% до 1200%. Невероятно, верно?

Это и есть процесс начала ферментации, один из эффектов которой — производство энзимов и микронутриентов внутри продукта, — объясняет Голобородько.

Это особенно полезно для людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, замачивать продукты можно, если ты не уверен/-а в качестве его хранения. Промытые семечки или зерна, конечно, станут чище.

Когда замачивать крупу не нужно

Замачивать бобовые, зерновые, семена и другие каши — не обязательный шаг. Особенно если речь идет о шлифованных крупах.

Во время шлифования из зерна удаляется зародышевая часть, так что и прорасти оно уже не сможет.

Белый шлифованный рис (басмати, жасмин, круглозернистый и т.п.), булгур, паста, хлопья быстрого приготовления лишены возможности активизироваться. Поэтому и замачивать их нет смысла.

А если ты хочешь порадовать себя идеально приготовленной и не слипающейся кашей, то читай, как правильно варить рис.

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