Готуєш за бабусиним рецептом? Читай, чи справді потрібно замочувати каші, горіхи та бобові перед приготуванням

Усім хочеться готувати якомога швидше та простіше. Тож люди зазвичай уникають зайвих рухів у цій справі. Проте, мабуть, дехто пам’ятає, як мами та бабусі замочували каші, горіхи та бобові перед приготуванням та вживанням.

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла, навіщо це потрібно й коли так робити не варто.

Навіщо замочувати каші, горіхи та бобові

Річ у тому, що сире сухе насіння, горіхи, бобові та зернові не проростають, доки не отримають для цього поштовх. У “сплячому” стані вони можуть перебувати роками та навіть десятиліттями.

Це відбувається через інгібітори ферментів, тобто речовини, які пригнічують ріст паростків. Та якщо зернятко чи насіння замочити у воді на деякий час, то інгібітори або вимиються зі складу, або розчиняться.

Тож активований продукт отримає вибухову енергію, щоб прорости. Замочені каші та бобові набагато легше засвоюються та не дають побічних ефектів травлення (здуття, газоутворення тощо).

Такі зерна і горіхи, боби та насіння посилюють вміст поживних речовин у собі від 300% до 1200%. Неймовірно, правда?

Це і є процес початку ферментації, один з ефектів якої — виробництво ензимів та мікронутрієнтів усередині продукту, — пояснює Голобородько.

Це особливо корисно для людей з розладами шлунково-кишкового тракту.

Крім цього, замочувати продукти можна, якщо ти не впевнений/-а у якості його зберігання. Промите насіннячко чи зерна, звісно, стануть чистішими.

Коли замочувати крупи не потрібно

Замочувати бобові, зернові, насіння та інші каші — не обов’язковий крок. Особливо якщо йдеться про шліфовані крупи.

Під час шліфування із зерна видаляється зародкова частина, тож і прорости воно вже не зможе.

Білий шліфований рис (басматі, жасмин, круглозернистий тощо), булгур, паста, пластівці швидкого приготування позбавлені можливості активізуватись. Тому й замочувати їх немає сенсу.

А якщо ти хочеш потішити себе ідеально приготованою кашею, яка не злипається, то читай, як правильно варити рис.

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