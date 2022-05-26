Осторожно, сейчас тебе захочется кушать: три рецепта красного борща от Клопотенко, Ярославского и Глинской

Борщ — это чисто украинское блюдо, однако его особенность в том, что единого универсального и классического рецепта не существует.

У каждого региона и у каждого хозяйка он был свой, уникальный, хоть и похож по общей рецептуре.

Интересный факт, что даже у одного повара никогда не будет двух одинаковых борщей, ведь это блюдо передает не только вкус, но и настроение, эмоции и мысли.

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Но каждый рецепт может открыть новые вкусовые эмоции и ощущения от блюда. Известные украинские шефы знают секреты идеального вкусового сочетания в борще. Сегодня о них узнаешь и ты.

Рецепт борща от Евгения Клопотенко

Российские оккупанты готовы отобрать не только наши жизни, язык и культуру. Они посягают на святое — украинскую кухню, украинский борщ.

Однако за право называть борщ украинским борется Евгений Клопотенко.

Повар уже заботится о признании этого блюда на международном уровне полноценной составляющей украинской национальной кухни.

Так что здесь, как всегда, россияне на километры позади нас.

Клопотенко тоже считает, что у борща есть тысячи возможных вкусовых вариаций и универсального рецепта не существует, но есть любимые сочетания, от которых веет украинским духом. Одним из таких является гетманский борщ.

Ингредиенты:

2 л воды

300 г свиных ребрышек с мясом

1 средняя свёкла

2 средние картофелины

1 средний лук

1 большая морковь

150 г баклажана

150 г капусты

100 г фасоли

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. сахара

2 лавровых листа

2 зубчика чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

соль, черный перец и перец горошком — по вкусу

Приготовление

Первый этап — подготовительный, когда продукты нужно раскрыть, чтобы они отдали лучший вкус борщу.

Начнем магию со свеклы. Для приготовления нереально вкусного борща свеклу лучше запечь. Томить в духовке ее нужно примерно полтора часа.

Дальше надо достать свеклу, дать ей остыть и натереть на грубой терке. Нашинкуй капусту.

Теперь готовим фасоль. Если у тебя старая фасоль, надо замочить ее в воде на час, так она гораздо быстрее приготовится. Если молодая, то замачивать необязательно.

Теперь маринуем свиные ребрышки. Их нужно посолить, поперчить, натереть чесноком и вместе с лавровым листом отправить готовиться в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.

После чего дай мясу остыть и отдели его от костей.

Пока ты ждешь, есть время сделать зажарку.

Для этого натри на терке морковь, мелко нарежь луковицу, баклажан нарежь кубиками.

На хорошо разогретую сковороду налей немного масла и всыпь туда сперва лук и морковь. Дай им обжариться в течение 2-3 минут, а потом добавь баклажан со свеклой.

Эту всю компанию туши на среднем огне еще две минуты, а затем заправь ее томатной пастой с сахаром. На маленьком огне доведи до состояния полного соединения продуктов.

Зажарка должна немного настояться. За это время мы организуем бульон.

Для этого порежь картошку средними кубиками и всыпь в кастрюлю с водой, добавь разобранное мясо и поставь вариться: вода должна закипеть, а потом сделай менший огонь и дай повариться еще пять минут.

А теперь окончательно собираем наш борщ.

Добавь в кастрюлю фасоль и нашинкованную капусту, повари все 15 минут. Далее добавь зажарку и подожди еще 5-7 минут.

По своему вкусу добавь специи, накрой крышкой и на маленьком огне доведи это произведение кулинарного искусства до готовности, чтобы все ингредиенты были доварены.

В конце добавь пюре из двух зубчиков чеснока.

Готово! Идеальный гетманский борщ.

Рецепт борща от Лизы Глинской

Еще одна победительница кулинарного шоу МастерШеф Лиза Глинская тоже поделилась своим не менее вкусным рецептом классического украинского борща.

Ингредиенты:

Борщ

5 л воды

1 кг курицы или индейки

200 г лука

200 г моркови

300 г болгарского перца

200 г свеклы

400 г картофеля

700-800 г капусты

300 г помидоров

2-3 зубчика чеснока

Пампушки:

150 мл молока

150 мл воды

20 г свежих дрожжей

10 г сахара

50 г яйца

450 г муки

5 г соли

30 г растительного масла

Приготовление

От предыдущего он отличается не только ингредиентами, но и технологией приготовления.

Лиза начинает с бульона

Она варит мясо до готовности, после чего добавляет в кастрюлю очищенную, однако целую морковь и луковицу. А дальше на маленьком огне продолжает варить бульон около часа.

Пока готовится бульон, нужно поработать с овощами

Помидоры и перец отправь в разогретую на 200 °С духовку примерно на 20-25 минут.

Нарежь картофель, лук, морковь, свеклу, чеснок и капусту, можно нарезать даже зелень.

Запеченные и охлажденные помидоры очистить от кожуры и семян, после чего мелко нашинкуй. С перцем нужно выполнить похожие манипуляции — очистить от семян и мелко нарезать.

Чтобы мясо было съедобным, то есть не было жестким, его следует вынуть из бульона. Вместо него добавь картошку.

Пока это варится, готовим зажарку.

Разогрей сковороду, налей масло и обжарь следующие ингредиенты: сперва лук до золотистой корочки, затем добавь морковь, потом — помидоры и перец.

Теперь добавь зажарку в бульон, разбери или порежь мясо на кусочки и добавь его вместе с зажаркой в ​​бульон.

Теперь самое интересное — свёкла. Ее нужно зажарить на сковороде отдельно и полить уксусом. Только после этого добавляем свеклу в борщ.

В завершение, когда уже все ингредиенты сварены, добавляем капусту, ждем еще несколько минут и посыпаем зеленью.

Борщу нужно дать немного настояться под крышкой, после чего можно наливать в тарелки и наслаждаться вкусом.

Пампушки

Борщ хорошо сочетается с пампушками. Их можно купить в магазине или же приготовить самостоятельно, это не трудно.

Для этого следует смешать и прогреть воду, молоко и сахар и растворить в этой смеси дрожжи. После этого накрыть пленкой и отправить отдохнуть на 10-15 минут.

Затем добавить в полученную смесь яйцо, хорошо перемешать. Далее очередь муки и соли, можно замешивать тесто.

Не забудь вмешать в тесто растопленное масло. После этих манипуляций надо накрыть тесто пленкой и убрать в теплое место на полтора часа.

И последний этап — это сформировать пампушки, разложить в формы для выпечки, снова накрыть пленкой и оставить еще на 40 минут в теплом месте. После чего выпекать 30-35 минут в разогретой до 180 °С духовке. Не забудь включить обдув.

Пампушки же больше всего сочетаются с чесночной намазкой.

Для приготовления измельчи чеснок и зелень и добавь специи и масло. Перемешай и намажь только что приготовленные пампушки — нереальный вкус гарантирован.

Рецепт классического борща от Ярославского

От этого рецепт веет украинскими традициями, ведь в его составе есть сало.

Ингредиенты:

1,5-2 кг говяжьих ребрышек

лук для бульона

черный перец горошком

400 г свеклы

800 г томатов в своем соке

400 г капусты

75 г моркови

100 г лука

50 г стебля сельдерея

35 г болгарского перца

40 г чеснока

30 г сала

зелень

Приготовление

В воду добавь ребрышки, лук и черный перец горошком, специи по своему вкусу — это будущий бульон.

Все овощи следует тщательно вымыть и просушить с помощью бумажного полотенца, а затем мелко нарезать соломкой.

Делаем зажарку. Для этого на разогретую сковороду с маслом по очереди выкладываем овощи. Сначала идет морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.

Между тем, как добавлять новый овощ в сковороду, тщательно перемешивай. Все овощи должны получить золотистую корочку.

Теперь работаем с томатами и свеклой. Помидоры нужно очистить от кожуры и превратить в пюре, можно сделать это с помощью терки. А свеклу обжарить 10-15 секунд.

А теперь в обжаренную свеклу быстро вливаем уксус и томаты, после чего тушим. Надо достичь того состояния свеклы, когда она уже мягкая, но все еще хрустящая.

В готовый бульон добавляем лавровый лист и молотый перец, доводим до кипения и соединяем ингредиенты.

Сначала в кастрюлю идет свёкла с томатами и капуста, затем зажарка, снова доводим борщ до кипения. После чего можно выключить огонь.

Интересная нотка этого борща: измельчи сало с чесноком и луком в блендере и добав в борщ. Тщательно перемешай, посыпь зеленью и дай настояться 15 минут.

На вопрос, куда подевались картофель и фасоль, ответ простой. Их шеф-повар варит отдельно и добавляет в борщ перед подачей.

Эти рецепты борща способны вести с ума и влюбить кого угодно в украинскую кухню.

А как насчет зеленого борща? Традиционный рецепт зеленого борща от Евгения Клопотенко сорвет тебе крышу от невероятного сочетания вкусов. Удивляй своих родных вкусным и украинским.