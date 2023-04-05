Съедобные гнезда для теплого разговора? Да! Рецепт печенья Пасхальные гнезда на праздник

Пасхальные вкусности — обязательный атрибут празднования. Вся семья собирается за семейным столом, за блюдами делятся историями или переживаниями. А чтобы истории были веселее, можно использовать “запретный метод” — сделать сказочное печенье Пасхальные гнезда!

Рецепт печенья Гнездо на Пасху мы подготовили в нашем материале.

Пасхальные гнезда: рецепт

Делать пасхальное печенье Пасхальные гнезда достаточно просто. Для этого понадобится цветное драже, кондитерский мешок или… пресс для чеснока. Для чего — читай дальше.

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Пасхальные гнезда: ингредиенты

Для 15 – 20 порций тебе понадобится:

мука — 250 г;

сливочное масло — 170 г;

сахарная пудра — 100 г;

какао — 40 г;

яйца — 1 шт;

разрыхлитель — пол ч. л;

соль — щепотка;

шоколад, конфеты для декора.

Приготовление пасхального печенья Гнездо

В отдельную емкость просей муку, какао, сахарную пудру, разрыхлитель, соль. Перемешай все сухие ингредиенты. К этой массе добавь куски сливочного масла комнатной температуры, разотри массу в крошку. Добавь к массе яйцо и замеси мягкое, эластичное тесто. Добавь муки, если тесто будет липнуть к рукам. Из теста сформируй небольшие шарики, примерно два сантиметра в диаметре, выложи их на пергамент на доску и отставь в холодильник на два или три часа. С помощью пресса для чеснока или кондитерского мешка выдави охлажденные шарики на пергамент, формируя гнездышко.

Небольшим стаканом придави середину гнездышка: туда после выпечки нужно залить начинку. Разогрейте духовую печь до 180°C. Помести гнездышко в духовую печь на 15 минут. Для начинки растопи шоколад, залей его внутрь гнезда. После охлаждения помести туда конфеты или драже.

На Пасху можно выпекать имбирное печенье в виде кроликов или яиц. Рецепт имбирного печенья мы раньше писали в нашем материале.

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