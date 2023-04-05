Съедобные гнезда для теплого разговора? Да! Рецепт печенья Пасхальные гнезда на праздник

Пасхальные вкусности — обязательный атрибут празднования. Вся семья собирается за семейным столом, за блюдами делятся историями или переживаниями. А чтобы истории были веселее, можно использовать “запретный метод” — сделать сказочное печенье Пасхальные гнезда!
Рецепт печенья Гнездо на Пасху мы подготовили в нашем материале.
Делать пасхальное печенье Пасхальные гнезда достаточно просто. Для этого понадобится цветное драже, кондитерский мешок или… пресс для чеснока. Для чего — читай дальше.
Для 15 – 20 порций тебе понадобится:
Фото: martsypani/Instagram
На Пасху можно выпекать имбирное печенье в виде кроликов или яиц. Рецепт имбирного печенья мы раньше писали в нашем материале.
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