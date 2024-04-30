Їстівні гнізда для теплої розмови? Так! Рецепт печива Великодні гнізда на свято

Великодні смаколики — обов’язковий атрибут святкування. Вся родина збирається за сімейним столом, за стравами діляться історіями чи переживаннями. А щоб історії були веселішими, можна використати “заборонений метод” — зробити казкове печиво Великодні гнізда!
Рецепт печива Гніздо на Великдень — ми підготували у нашому матеріалі.
Робити пасхальне печиво Великодні гнізда досить просто. Для цього знадобиться кольорове драже, кондитерський мішок або… часникочавка. Для чого — читай далі.
Для 15 – 20 порцій тобі знадобиться:
Фото: martsypani/Instagram
На Великдень також можна випікати імбирне печиво у вигляді кроликів чи яєць. Про рецепт імбирного печива ми раніше писали у нашому матеріалі.
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