Їстівні гнізда для теплої розмови? Так! Рецепт печива Великодні гнізда на свято

Великодні смаколики — обов’язковий атрибут святкування. Вся родина збирається за сімейним столом, за стравами діляться історіями чи переживаннями. А щоб історії були веселішими, можна використати “заборонений метод” — зробити казкове печиво Великодні гнізда!

Рецепт печива Гніздо на Великдень — ми підготували у нашому матеріалі.

Печиво Великодні гнізда: рецепт

Робити пасхальне печиво Великодні гнізда досить просто. Для цього знадобиться кольорове драже, кондитерський мішок або… часникочавка. Для чого — читай далі.

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Печиво Великодні гнізда: інгредієнти

Для 15 – 20 порцій тобі знадобиться:

борошно — 250 г;

вершкове масло — 170 г;

цукрова пудра — 100 г;

какао — 40 г;

яйця — 1 шт;

розпушувач — пів ч. л;

сіль — дрібка;

шоколад, цукерки для декору.

Приготування великоднього печива Гніздо

В окрему місткість просій борошно, какао, цукрову пудру, розпушувач, сіль. Перемішай всі сухі інгредієнти. До цієї маси додай шматки вершкового масла кімнатної температури, розітри масу в крихту. Додай до крихти яйце і заміси м’яке, еластичне тісто. Додай борошна, якщо тісто буде липнути до рук. З тіста сформуй невеличкі кульки, приблизно два сантиметри в діаметрі, виклади їх на пергамент на дошку та залиши в холодильнику на дві або три години. За допомогою пресу для часнику чи кондитерського мішка видави охолоджені кульки на пергамент, формуючи гніздечка.

Невеличкою склянкою придави середину гніздечка: туди після випікання треба залити начинку. Розігрій духову піч до 180°C. Помісти гніздечка у духову піч на 15 хвилин. Для начинки розтопи шоколад, залий його всередину гнізда. Після охолодження помісти туди цукерки чи драже.

На Великдень також можна випікати імбирне печиво у вигляді кроликів чи яєць. Про рецепт імбирного печива ми раніше писали у нашому матеріалі.

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