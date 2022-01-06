Рождественские блюда: что должно быть на столе в Святвечер. 12 блюд от редакции Вікон

Что приготовить на Рождество? Вопрос, который мы задаем себе каждый год, но все равно ставим на стол те же 12 блюд на Святвечер, часто ничего не меняя.
Привычка, занятость или лень — у всех разные причины.
В большинстве своем меню на Святвечер выглядит примерно так, как на инфографике ниже.
Мы с редакцией решили помочь тебе и предложить несколько новых постных блюд к традиционному предрождественскому столу.
Что ж, не за горами уже первая звезда, которая позовет семью к столу разделить Святой вечер, после которого традиционно завершается рождественский пост.
Нам нужны 12 постных блюд — это не так много, если готовить с любовью и миром в сердце.
Как прекрасно, когда традиции могут быть еще и вкусными — как и в случае с кутьей. Она первая и главная.
Ингредиенты:
Если любишь сладкую кутью, то добавь больше меда или используй миндальное молоко. Приятного тебе аппетита!
Ингредиенты:⠀
Соус:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Нутрициолог ПОХУДЕНИЕ Рецепты (@vegraw_ru)
Допис, поширений Нутрициолог ПОХУДЕНИЕ Рецепты (@vegraw_ru)
Затем полить голубцы соусом, украсить кунжутом и мелко нарезанной кинзой.
Необычный вариант драников, но гораздо ярче и полезнее обычных картофельных.
Очень вкусные шарики с булгуром, капустой и морковью.
Мы привыкли ставить на стол консервированные грибочки, а давайте в этот раз запечем их в духовке?
Перед подачей к праздничному ужину добавь порезанную кинзу.
Без борща или капустняка — никуда. Но давайте сварим не обычный красный борщ, а с чечевицей.
Обжариваем кукурузу в соевом соусе.
Режем помидоры, авокадо, перец и чеснок кубиками.
Все смешиваем, добавляем фасоль, кинзу, специи и лимонный сок.
Пергамент берите высококачественный. Края пергамента можно ничем не закреплять, просто сворачивать.
Если не выходит, можно закрепить его нитью.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Кючюк | РЕЦЕПТЫ ДОМ СЕМЬЯ (@anya_recepti)
Допис, поширений Анна Кючюк | РЕЦЕПТЫ ДОМ СЕМЬЯ (@anya_recepti)
Украшаем для подачи веточками розмарина.
Ингредиенты на 16 пампушек:
Намазка:
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Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)
Начинка:
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Допис, поширений ɪʀʏɴᴀ sʜᴀꜰᴀʀ (@irena_shafar)
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для сиропа:
Смесь любимых сухофруктов складываем в большую кастрюлю.
Заливаем прохладной водой и оставляем на 20-30 минут. Сухофрукты должны набраться водой и размякнуть.
Доводим потом до кипения.
Накрываем кастрюлю крышкой. Заворачиваем в плед и оставляем на несколько часов до полного охлаждения.
И добавляем мед, но не сразу, чтобы он не утратил свои свойства.
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Допис, поширений Валентина (@eco.gurman)
Редакция Вікон желает тебе вкусной кутьи и замечательного Святвечера с семьей. Надеемся, наши рецепты тебя вдохновили на что-то новое.
Кстати, держи также полезные советы, какие овощи и фрукты есть в январе. Береги себя, питайся правильно и полезно.