Еда и рецепты

Рождественский штоллен — как приготовить необычный кекс на праздники

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 01 декабря 2022, 17:30
Різдвяний штолен
Фото: Unsplash

Больше новостей
Петр Ковалев
Дневник оккупации: житель поселка в Черниговской области документировал все военные преступления россиян
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Спасать жизни, несмотря ни на что! В Черкассах повели операцию на открытом сердце без света
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
Як усунути закладеність носа: способи, які допомагають
Дышать свободно — просто! Как побороть заложенность носа
Смотреть больше

Материалы по теме

Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
вівсяне печиво
Овсяное печенье для желудка и души: идеальный рецепт от Лизы Глинской
Новий рік
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Аппетитная и питательная рулька в пиве — рецепт мясного блюда к праздничному столу

Видео
0:05:13
Петр Ковалев

Дневник оккупации: житель поселка в Черниговской области документировал все военные преступления россиян
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Спасать жизни, несмотря ни на что! В Черкассах повели операцию на открытом сердце без света
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Зима началась с хороших новостей! 50 защитников Украины освободили из плена
0:03:03
Пам'ятники Катерині Другій та Суворову знесуть в Одесі
Наконец решились! В Одессе снесут памятники Екатерине Второй и Александру Суворову
Исчезает связь, что делать
Выбивает связь во время блэкаута? В Киевской области разработали алгоритм, который поможет восстановить покрытие
0:07:07
жіночий конгрес
Война сделала украинок еще сильнее: как прошел шестой Украинский женский конгресс в Киеве
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Никополь в огне! Россияне накрывают город Градами и терроризируют частный сектор
0:05:59
Спсение семьи с Авдеевки
Не хотели выезжать, покидать собак и голубей: история спасения семьи из Авдеевки
Больше видео
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Читать дальше
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь