Рождественский штоллен — как приготовить необычный кекс на праздники

Что приготовить к Рождеству? Вкусный, полный ароматов и пряностей немецкий штоллен. Однако не все так просто. Если приготовление кекса займет несколько часов вашего времени, то штоллен — почти королевское блюдо. Он должен “созревать” несколько недель. Так какой же он — рецепт рождественского штоллена от телеведущей Татьяны Высоцкой? Расскажем прямо сейчас!

Отличительная черта немецкого рождественского кекса — вызревание три недели. Именно поэтому его готовят сейчас, чтобы успеть к 24-25 декабря, — объясняет телеведущая.

Рецептов штоллена есть множество — творожный, ореховый, марципановый. Выбирайте по вкусу, а мы переходим к приготовлению.

Готовим начинку

Сначала нужно замочить в роме (200–300 мл) изюм, клюкву, ассорти из орехов и цукаты. Вместе это около 800 г вкусноты. Можно оставить настаиваться как на сутки, так и на целую неделю.

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Беремся за опару

Сливаем ром, и пока сухофрукты просушиваются, готовим опару. Для этого берём 200 г муки, 200 мл едва теплого молока, 2 г свежих прессованных дрожжей (или 1/5 ч. л. сухих). Смешали, накрыли пленкой и поставили в теплое место в час.

Дело — за тестом

Дальше начинаем готовить тесто. К половине опары добавляем 200 г размягченного сливочного масла. Затем — 60 мл молока (3 ст. л.), 110 г сахара, 30 г свежих прессованных дрожжей (или 8 г сухих), щепотку корицы, соль, цедру 1 лимона и 1 апельсина.

После – добавляем еще 200 г размягченного сливочного масла и обваленные в муке сухофрукты.

Тесто готово!

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Пеленание рождественского штоллена

Разделите готовое тесто на три части и — пеленайте. Вы же знаете, откуда пошел — сначала пресный, потом масляный штоллен? Немцы воплотили пеленание маленького Иисуса из теста. Именно поэтому каждой из ваших трех частей теста нужно будто пеленать воображаемого младенца.

Почти готово

Когда вы сформировали штоллен, его следует оставить на час. А когда тесто подошло — отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Финальный шаг

Еще горячие штоллены смажьте маслом и присыпьте сахарной пудрой. Как остынут, заверните в пергамент, отправьте на три недели в прохладное место.

Раз в неделю заглядывайте (не с пустыми руками) — поливайте штоллены несколькими ложками рома, если, конечно, он остался. Ну, а если нет — это железный повод купить его снова! И так, у вас три легендарных пирога, которые можно не только есть, но и дарить на праздники, — отмечает телеведущая.

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