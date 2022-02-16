Шарлотка, которую можно есть даже на диете — рецепт от Светланы Фус

Нам всегда хочется чего-то вкусненького к чаю или какой-то десерт после ужина. Но что делать, если ты на диете и запрещаешь себе сладости?
Тогда рецепт диетической шарлотки именно для тебя. О нем на своей странице в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.
Все очень просто и вкусно.
Все очень просто и вкусно.
Ингредиенты:
Можно также присыпать корицей сверху. Приятного аппетита!
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