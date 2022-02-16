Шарлотка, которую можно есть даже на диете — рецепт от Светланы Фус

Нам всегда хочется чего-то вкусненького к чаю или какой-то десерт после ужина. Но что делать, если ты на диете и запрещаешь себе сладости?

Тогда рецепт диетической шарлотки именно для тебя. О нем на своей странице в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

Все очень просто и вкусно.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 50 ⁣⁣г

творог — 200 ⁣⁣г

яйца — 2 ⁣⁣шт.

яблоки — 2 ⁣⁣шт.

разрыхлитель — 1 ⁣⁣ч. л.

ваниль по вкусу⁣⁣

корица⁣⁣

Приготовление

Первое, что нам нужно сделать, это разогреть духовку до 200 °С. Далее делаем муку из хлопьев. Удобнее всего это сделать в кофемолке. Яйца взбиваем миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивать нужно долго, около пяти минут. К овсяной муке добавляем разрыхлитель, ванилин, корицу и перемешиваем.⁣⁣⠀ К взбитым яйцам добавляем творог и муку.⁣⁣⠀ Все это перемешиваем до однородной массы. Можно это сделать блендером, чтобы не было комочков. Если нет блендера, творог можно перетереть через сито. Дальше занимаемся яблоками. Моем их, срезаем кожуру, удаляем сердцевину и нарезаем крупными кубиками. Добавляем в тесто и перемешиваем.⁣⁣⠀ Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выливаем тесто. Ставим в духовку и выпекаем около 50 минут. ⠀

Можно также присыпать корицей сверху. Приятного аппетита!

А еще хотим раскрыть секрет. Ты можешь делать вечерние перекусы и не толстеть. Ранее мы рассказывали, какие продукты можно есть на ночь.