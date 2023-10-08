Традиционное чешское блюдо: как приготовить тушеную капусту с мясом

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Смачно рассказали, как приготовить чешскую тушеную капусту с мясом. Рецепт капусты с мясом по-чешски ищи дальше.

Тушеная капуста с мясом: рецепт

На приготовление блюда понадобится больше часа, поэтому учти это при выборе ужина. Ингредиенты — просты и найдутся в каждом холодильнике.

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Ингредиенты:

свиной ошеек — 400 г

капуста маринованная — 400 г

капуста свежая — 400 г

яблочный сок — 100 мл

томатный сок — 75 мл

перец горошком — 15 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

лавровый лист — 2 шт.

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Почисти и измельчи на кубики морковь и лук. Вкинь их на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Нарежь мясо на небольшие кубики. Добавь соли и перца по вкусу и вкинь к моркови и луку. К овощам с мясом влей томатный сок и туши в течение пяти минут. Свежую капусту нарежь мелко и отставь на несколько минут. На дно чугунной кастрюли вкинь перец горошком, лавровый лист. Наверх выложи свежую капусту, мясо с овощами, а затем маринованную капусту. Полей все яблочным соком. Добавь кипяченую воду так, чтобы она не доставала до верхнего слоя капусты. Накрой кастрюлю крышкой и жди, пока блюдо не закипит. После этого убавляй огонь и туши 40-50 мин.

На зиму капусту можно закрывать в банках. Рецепт маринованной капусты в банках на зиму мы рассказывали раньше.

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