Традиционное чешское блюдо: как приготовить тушеную капусту с мясом

Разные народы славятся своими традиционными блюдами. Чтобы приготовить их, не обязательно ездить по всему миру — достаточно открыть вкладку интернета и искать то, что тебе по вкусу.
Смачно рассказали, как приготовить чешскую тушеную капусту с мясом. Рецепт капусты с мясом по-чешски ищи дальше.
На приготовление блюда понадобится больше часа, поэтому учти это при выборе ужина. Ингредиенты — просты и найдутся в каждом холодильнике.
На зиму капусту можно закрывать в банках. Рецепт маринованной капусты в банках на зиму мы рассказывали раньше.
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