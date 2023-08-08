Рецепт простой, но результат — вкусный! Как сделать маринованную капусту на зиму

Капуста на зиму в банках — такое название рецепта сразу вытаскивает из воспоминаний образы бабушкиного стола и уюта, ведь это довольно простое блюдо.
Однако она еще и может быть вкусной и полезной, если знать точно, как правильно ее приготовить и закрыть, чтобы потом лакомиться весь период холодов.
Если ты хочешь тоже пополнить свои запасы чем-то довольно привычным, но одновременно аппетитным, то скорее попробуй приготовить маринованную капусту по простому рецепту.
А вот тушеная капуста может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Еще это очень хорошая начинка для пирожков и вареников. Поэтому читай также, как приготовить необычную тушеную капусту.
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