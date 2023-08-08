Рецепт простой, но результат — вкусный! Как сделать маринованную капусту на зиму

Капуста на зиму в банках — такое название рецепта сразу вытаскивает из воспоминаний образы бабушкиного стола и уюта, ведь это довольно простое блюдо.

Однако она еще и может быть вкусной и полезной, если знать точно, как правильно ее приготовить и закрыть, чтобы потом лакомиться весь период холодов.

Если ты хочешь тоже пополнить свои запасы чем-то довольно привычным, но одновременно аппетитным, то скорее попробуй приготовить маринованную капусту по простому рецепту.

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Ингредиенты для приготовления капусты на зиму в банках

капуста — 2 килограмма

морковь — 300 граммов

масло — 200 граммов

уксус — 100 миллилитров

перец черный горошком — 10 штук

перец душистый горошком — 10 штук

соль — столовая ложка

сахар — столовая ложка

Способ приготовления капусты на зиму в банках

Прежде всего, необходимо почистить и вымыть морковь, а затем натереть на большой терке. Затем почистить капусту от верхних листьев, помыть ее и нарезать соломкой. После этого ее можно смешать с морковью и разложить по банкам. Теперь можно готовить маринад. Для этого следует вскипятить воду, добавить в нее соль, сахар, перец и растительное масло, а затем проварить все еще три минуты. Затем добавить уксус, после чего смесь горячей влить в банки с капустой и морковью. Закрыть банки можно просто пластмассовыми крышками и обернуть теплым одеялом до тех пор, пока они не остынут. После их следует переставить в темное и прохладное место, например, кладовку, или же в холодильник. Через сутки капусту уже можно пробовать, но не забудь оставить немного запасов и на зиму.

А вот тушеная капуста может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Еще это очень хорошая начинка для пирожков и вареников. Поэтому читай также, как приготовить необычную тушеную капусту.

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