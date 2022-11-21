С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко

Тушеная капуста может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Еще это очень хорошая начинка для пирожков и вареников.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал разные рецепты тушеной капусты.

— Тушить можно любую капусту: белокочанную, краснокочанную, квашеную, цветную, брюссельскую и брокколи, — отметил он.

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Рецепт тушеной капусты с черносливом

Ингредиенты:

500 г капусты

10 шт. чернослива

30 г грецких орехов

100 мл воды

25 г сливочного масла

1-2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. томатной пасты

сок половины лимона

щепотка тмина

Приготовление тушеной капусты с черносливом

Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Капусту порезать и обжарить на сливочном масле с подсолнечным маслом в течение нескольких минут. Не забудь посолить и поперчить.

Чернослив помыть и просушить бумажным полотенцем, нарезать полосками. Мелко порубить грецкие орехи, их можно предварительно поджарить на сковороде. Чернослив добавить в капусту.

В воде развести томатную пасту и добавить в капусту. Выжать сок лимона, добавить щепотку тмина и все хорошо перемешать.

Тушить капусту около 15 минут в зависимости от того, какую структуру хочешь — хрустящую или мягкую. За 3 минуты до конца приготовления нужно добавить орехи.

Рецепт тушеной капусты с тмином и грибами

— Тушеная капуста с тмином и грибами — постное блюдо, которое можно употреблять в горячем и холодном виде, — подчеркнул повар.

Ингредиенты:

½ средней белокочанной капусты

250 г квашеной капусты

1 лук

100 г белых свежих или замороженных грибов

50 г сухих белых грибов

300 г шампиньонов

1 ч. л. тмина

250 мл воды (для сухих грибов)

4 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление тушеной капусты с тмином и грибами

Нужно приготовить все ингредиенты, если у тебя замороженные грибы, их следует заранее разморозить.

Сухие белые грибы залить кипятком и оставить на 20 минут. Мелко нарезать капусту. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложить капусту и тмин. Жарить пока капуста не станет мягкой.

Лук мелко нарезать, шампиньоны разрезать на четверо. На сковороде жарить лук, затем добавить шампиньоны, затем белые грибы. С белых сушеных грибов слить воду в отдельную миску, ее нужно использовать позже.

Сушеные грибы добавить в сковороду с другими и жарить, пока не выпарится вся жидкость.

В кастрюле с толстыми стенками смешать капусту и грибы, добавить квашеную капусту и воду, в которой запаривались белые сухие грибы. Тушить капусту с грибами и тмином 30 мин.

Рецепт красной тушеной капусты с лесным орехом

Ингредиенты:

800 г красной капусты

100 г ядер лесных орехов (или фундук)

2-3 ст. л. масла

1 шт. лука репчатого

соль и перец

Приготовление тушеной красной капусты с лесным орехом

Капусту промыть и снять верхние листья, мелко нарезать. В миске посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Мелко нарезанный лук обжарить в растительном масле и добавить капусту. Тушить до полуготовности в течение 15 минут. Добавить орехи и тушить еще несколько минут.

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