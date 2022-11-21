С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко

Тушеная капуста может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Еще это очень хорошая начинка для пирожков и вареников.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал разные рецепты тушеной капусты.
— Тушить можно любую капусту: белокочанную, краснокочанную, квашеную, цветную, брюссельскую и брокколи, — отметил он.
Ингредиенты:
Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Капусту порезать и обжарить на сливочном масле с подсолнечным маслом в течение нескольких минут. Не забудь посолить и поперчить.
Чернослив помыть и просушить бумажным полотенцем, нарезать полосками. Мелко порубить грецкие орехи, их можно предварительно поджарить на сковороде. Чернослив добавить в капусту.
В воде развести томатную пасту и добавить в капусту. Выжать сок лимона, добавить щепотку тмина и все хорошо перемешать.
В воде развести томатную пасту и добавить в капусту. Выжать сок лимона, добавить щепотку тмина и все хорошо перемешать.
Тушить капусту около 15 минут в зависимости от того, какую структуру хочешь — хрустящую или мягкую. За 3 минуты до конца приготовления нужно добавить орехи.
— Тушеная капуста с тмином и грибами — постное блюдо, которое можно употреблять в горячем и холодном виде, — подчеркнул повар.
Нужно приготовить все ингредиенты, если у тебя замороженные грибы, их следует заранее разморозить.
Сухие белые грибы залить кипятком и оставить на 20 минут. Мелко нарезать капусту. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложить капусту и тмин. Жарить пока капуста не станет мягкой.
Лук мелко нарезать, шампиньоны разрезать на четверо. На сковороде жарить лук, затем добавить шампиньоны, затем белые грибы. С белых сушеных грибов слить воду в отдельную миску, ее нужно использовать позже.
Сушеные грибы добавить в сковороду с другими и жарить, пока не выпарится вся жидкость.
Сушеные грибы добавить в сковороду с другими и жарить, пока не выпарится вся жидкость.
В кастрюле с толстыми стенками смешать капусту и грибы, добавить квашеную капусту и воду, в которой запаривались белые сухие грибы. Тушить капусту с грибами и тмином 30 мин.
Капусту промыть и снять верхние листья, мелко нарезать. В миске посолить, поперчить и тщательно перемешать.
Мелко нарезанный лук обжарить в растительном масле и добавить капусту. Тушить до полуготовности в течение 15 минут. Добавить орехи и тушить еще несколько минут.
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