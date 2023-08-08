Рецепт простий, та результат — смачний! Як зробити мариновану капусту на зиму

Капуста на зиму в банках — така назва рецепта одразу витягує зі спогадів образи бабусиного столу та затишку, адже це досить проста страва.
Однак водночас вона ще й може бути смачною та корисною, якщо знати точно, як правильно її приготувати та закрити, щоб потім ласувати весь період холодів.
Тож якщо ти прагнеш теж поповнити свої запаси чимось досить звичним, але водночас апетитним, то скоріш спробуй приготувати мариновану капусту за простим рецептом.
А ось тушкована капуста може бути як гарніром, так і самостійною стравою. Ще це дуже хороша начинка для пиріжків та вареників. Тому читай також, як приготувати незвичайну тушковану капусту.
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