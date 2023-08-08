Їжа та рецепти

Рецепт простий, та результат — смачний! Як зробити мариновану капусту на зиму

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 19:30
капуста на зиму в банках
Фото: Pexels

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