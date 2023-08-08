Рецепт простий, та результат — смачний! Як зробити мариновану капусту на зиму

Капуста на зиму в банках — така назва рецепта одразу витягує зі спогадів образи бабусиного столу та затишку, адже це досить проста страва.

Однак водночас вона ще й може бути смачною та корисною, якщо знати точно, як правильно її приготувати та закрити, щоб потім ласувати весь період холодів.

Тож якщо ти прагнеш теж поповнити свої запаси чимось досить звичним, але водночас апетитним, то скоріш спробуй приготувати мариновану капусту за простим рецептом.

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Інгредієнти для приготування капусти на зиму у банках

капуста — 2 кілограми

морква — 300 грамів

олія — ​​200 грамів

оцет — 100 мілілітрів

перець чорний горошком — 10 штук

перець запашний горошком — 10 штук

сіль — столова ложка

цукор — столова ложка

Спосіб приготування капусти на зиму у банках

Насамперед необхідно почистити та вимити моркву, а потім натерти на великій терці. Далі почистити капусту від верхнього листя, помити її та нарізати соломкою. Після цього її можна змішати з морквою та розкласти їх по банках. Тепер можна готувати маринад. Для цього варто закип’ятити воду, додати до неї сіль, цукор, перець та олію, а потім проварити його ще три хвилини. Далі додати оцет, після чого суміш гарячою влити у банки з капустою та морквою. Закрити банки можна просто пластмасовими кришками та обернути теплою ковдрою до того часу, поки вони не вистигнуть. Після їх варто переставити у темне та прохолодне місце, наприклад, комору, або ж у холодильник. За добу капусту вже можна куштувати, але не забудь лишити трохи запасів і на зиму.

А ось тушкована капуста може бути як гарніром, так і самостійною стравою. Ще це дуже хороша начинка для пиріжків та вареників. Тому читай також, як приготувати незвичайну тушковану капусту.

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