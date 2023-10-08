Традиційна чеська страва: як приготувати тушковану капусту з м’ясом

Різні народи славляться своїми традиційними стравами. Щоб приготувати їх, не обов’язково їздити по всьому світу — досить лиш відкрити вкладку інтернету та шукати те, що тобі до смаку.
Смачно розповіли, як приготувати чеську тушковану капусту з м’ясом. Рецепт капусти з м’ясом по-чеськи шукай далі.
На приготування страви знадобиться більше, ніж година, тож врахуй це під час вибору вечері. Інгредієнти — прості й знайдуться в кожному холодильнику.
На зиму капусту також можна закривати у банках. Рецепт маринованої капусти у банках на зиму ми розповідали раніше.
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