Традиційна чеська страва: як приготувати тушковану капусту з м’ясом

Різні народи славляться своїми традиційними стравами. Щоб приготувати їх, не обов’язково їздити по всьому світу — досить лиш відкрити вкладку інтернету та шукати те, що тобі до смаку.

Смачно розповіли, як приготувати чеську тушковану капусту з м’ясом. Рецепт капусти з м’ясом по-чеськи шукай далі.

Тушкована капуста з м’ясом: рецепт

На приготування страви знадобиться більше, ніж година, тож врахуй це під час вибору вечері. Інгредієнти — прості й знайдуться в кожному холодильнику.

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Інгредієнти:

свинячий ошийок — 400 г

капуста маринована — 400 г

капуста свіжа — 400 г

яблучний сік — 100 мл

томатний сік — 75 мл

перець горошком — 15 шт.

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

лавровий лист — 2 шт.

сіль та перець — на смак

Приготування:

Почисть та подрібни на кубики моркву й цибулю. Вкинь їх на розігріту сковорідку, змащену олією. Наріж м’ясо на невеликі кубики. Додай солі та перцю на смак й вкинь до моркви та цибулі. До овочів з м’ясом влий томатний сік й тушкуй протягом п’яти хвилин. Свіжу капусту наріж дрібно та відстав на кілька хвилин. На дно чавунної каструлі вкинь перець горошком, лавровий лист. Наверх виклади свіжу капусту, м’ясо з овочами, а потім мариновану капусту. Полий все яблучним соком. Додай кип’яченої води так, щоб вона не діставала до верхнього шару капусти. Накрий каструлю кришкою та чекай, доки страва не закипить. Після цього зменшуй вогонь і тушкуй 40-50 хв.

На зиму капусту також можна закривати у банках. Рецепт маринованої капусти у банках на зиму ми розповідали раніше.

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