Зачем снимать пену с варенья и действительно ли из-за нее оно может испортиться

Для наших мам и бабушек снять эту пенку — что-то вроде кулинарного ритуала. Но это не просто традиция или прихоть. За этим процессом, как ни удивительно, стоят чистая химия и физика консервирования.

Так что разбираемся, почему пена на варенье — главный враг зимних заготовок и зачем её снимать.

Что такое пенка на варенье

На самом деле пена — это не грязь в прямом смысле, а концентрат лёгких органических веществ, которые выталкиваются на поверхность, когда жидкость закипает. Она состоит из трёх основных компонентов:

Белок. В любых ягодах и фруктах есть растительный белок. При высокой температуре (от 60°C) он сворачивается и поднимается вверх вместе с пузырьками воздуха — точно так же, как мясная пенка на бульоне.

Кислород. Пузырьки воздуха, которые выделяются из ягод во время нагревания, запутываются в липком сиропе и создают своеобразную пористую структуру.

Мелкий мусор. Даже если ты идеально вымыл (-а) фрукты и ягоды, на них остаются микроскопические ворсинки, пыльца, остатки сухих чашелистиков или косточек. Во время кипения пена собирает этот микромусор, как губка.

Зачем снимать пенку с варенья

Если закатать варенье вместе с пеной, жди неприятных последствий.

Варенье испортится и начнёт бродить

Кислород в пузырьках пенки является идеальным местом для развития аэробных бактерий и спор плесени. Кроме того, свернувшийся белок портится в разы быстрее, чем чистый сахарный сироп.

Если пену с варенья не снять, в банке начнётся брожение. Оно либо сорвёт крышку, либо варенье покроется слоем серо-зелёной плесени уже через несколько месяцев.

Пенка ухудшит вкус варенья и его текстуру

Внутри банки пена быстро засахаривается и выглядит как жёсткая и сухая корка под крышкой. Сам сироп портится, появляется лёгкий привкус переваренного белка.

Варенье станет мутным

По-настоящему качественное варенье должно быть прозрачным, а сироп — иметь чистый цвет. Пена делает десерт мутным, оседает сероватыми хлопьями, из-за чего даже самое лучшее клубничное или малиновое варенье выглядит неэстетично.

Чтобы этого не произошло, снимать пену с варенья нужно в конце варки или тогда, когда оно активно кипит и пенка сбивается в своеобразный островок по центру кастрюли.

Лучше всего использовать для этого деревянную ложку или плоскую шумовку.

А ещё узнай о рецептах варенья из черешни: классическом, с орехами и сверхбыстром.