Стиль жизни Еда и рецепты

Зачем снимать пену с варенья и действительно ли из-за нее оно может испортиться

Ольга Петухова, редактор сайта 19 июня 2026, 17:00 3 мин.
зачем снимать пенку с варенья
Фото Instagram

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