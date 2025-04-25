Запеченные суши за 15 минут дома! Японцы о таком не слышали, а ты попробуй

Границ не имеет одна вещь в мире — кухня! Ведь ее традиции, привычки и блюда распространяются миром беспрепятственно, снискав славу далеко за пределами родной страны.
Самым популярным блюдом японской кухни считают суши. Несмотря на то, сами японцы не имеют такого разнообразия суши. А вот в Украине прибегают к любым экспериментам!
В частности, запеченные суши. В Японии о таком и не слышали, но если ты хочешь быстро приготовить “ленивые” запеченные суши, тогда лови рецепт Григория Германа для Ранку у Великому місті! Читай дальше рецепт запеченных суши.
Запеченные суши: рецепт
Для приготовления такого блюда тебе понадобится 15-20 минут и несколько ингредиентов. Преимущество блюда в том, что его не придется заворачивать и разрезать.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 1 упаковка
- сливочный творог — 50 г
- твердый сыр — 100 г
- уксус — 20 г
- сахар — 1 ст. л
- вареный рис — 300 г
- листья нори — 1 упаковка
- соус Сладкий чили
- майонез — 40 г
- соль
Приготовление запеченных суши
- Сначала смешай уксус и сахар, добавь соль.
- Заправь смесью отварной рис.
- Нарежь крабовые палочки, добавь к ним сыр и твердый сыр. Заправь соусом Сладкий чили, майонезом и хорошо перемешай.
- Подготовь форму для запекания — лучше такую, которую берешь для выпечки кексов.
- Лист нори разрежь на четыре части и вклади в форму для выпечки, предварительно слегка смочив их водой, чтобы они не трескались.
- На дно выложи рис, начинку из крабовых палочек.
- Отправь блюдо в духовую печь, разогретое до 220ºС, буквально на пять минут.
Есть можно с соевым соусом!
