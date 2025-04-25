Запеченные суши за 15 минут дома! Японцы о таком не слышали, а ты попробуй

Границ не имеет одна вещь в мире — кухня! Ведь ее традиции, привычки и блюда распространяются миром беспрепятственно, снискав славу далеко за пределами родной страны.

Самым популярным блюдом японской кухни считают суши. Несмотря на то, сами японцы не имеют такого разнообразия суши. А вот в Украине прибегают к любым экспериментам!

В частности, запеченные суши. В Японии о таком и не слышали, но если ты хочешь быстро приготовить “ленивые” запеченные суши, тогда лови рецепт Григория Германа для Ранку у Великому місті! Читай дальше рецепт запеченных суши.

Запеченные суши: рецепт

Для приготовления такого блюда тебе понадобится 15-20 минут и несколько ингредиентов. Преимущество блюда в том, что его не придется заворачивать и разрезать.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 1 упаковка

сливочный творог — 50 г

твердый сыр — 100 г

уксус — 20 г

сахар — 1 ст. л

вареный рис — 300 г

листья нори — 1 упаковка

соус Сладкий чили

майонез — 40 г

соль

Приготовление запеченных суши

Сначала смешай уксус и сахар, добавь соль. Заправь смесью отварной рис. Нарежь крабовые палочки, добавь к ним сыр и твердый сыр. Заправь соусом Сладкий чили, майонезом и хорошо перемешай. Подготовь форму для запекания — лучше такую, которую берешь для выпечки кексов. Лист нори разрежь на четыре части и вклади в форму для выпечки, предварительно слегка смочив их водой, чтобы они не трескались. На дно выложи рис, начинку из крабовых палочек. Отправь блюдо в духовую печь, разогретое до 220ºС, буквально на пять минут.

Есть можно с соевым соусом!

Еще несколько рецептов запеченных суши-роллов, найдешь в нашем другом материале. Обещаем, будет вкусно!

